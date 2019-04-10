شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وسائل طبيعية للتخلص من آلام الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لا شك أن آلام الأسنان من أكثر الآلام إزعاجاً، ويصعب التعامل معها في كثير من الأحيان بالمسكنات التقليدية.

وإلى أن تتاح لك الفرصة للتوجه إلى طبيب الأسنان، أنت بحاجة إلى طريقة فعالة للتخلص من الآلام. لذلك نقدم لك مجموعة من الوسائل الطبيعية، التي تساعدك في تسكين الآلم، بحسب موقع وان “غود ثينغ” الإلكتروني:

1- الماء والملح

محلول الماء مع الملح مطهر طبيعي يقتل الجراثيم والبكتيريا، ويساعد في التخفيف من الالتهابات المسببة لآلام الأسنان واللثة. أضف ملعقة صغير من الملح إلى كوب ماء دافىء، واستخدم المحلول للغرغرة عدة مرات، واترك المحلول في فمك لبعض الوقت، لكن تجنب ابتلاعه.

2- بيروكسيد الهيدروجين

يمكن أن يكون محلول بيروكسيد الهيدروجين مفيداً جداً، خاصة إذا كانت الآلام مرتبطة بالتهاب اللثة، حيث أظهرت دراسة أجريت في عام 2004 أن هذا المحلول يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر التهاب ونزيف اللثة.

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3- الكمادات الباردة

عندما يتعلق الألم بتخفيف الألم والأورام، يمكن للكمادات الباردة أن تفعل العجب. ما عليك سوى غمس قطعة من القماش في الماء المثلج، وضعها على خدك في المكان الذي تشعر فيه بالألم لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وكرر العملية عدة مرات في اليوم حسب الحاجة.

4- شاي النعناع

هناك طريقتان لاستخدام شاي النعناع لتهدئة ألم الأسنان: أولاً، يمكنك استخدام كيس الشاي نفسه، من خلال تحضير كوب من شاي النعناع، ثم أخرج كيس الشاي واتركه ليبرد لمدة بضع دقائق، وضعه بعد ذلك في فمك واضغطه على منطقة الألم لبضع دقائق.

الطريقة الثانية عن طريق استخدام محلول شاي النعناع للغرغرة لمدة دقيقة، حيث يمكلك النعناع مفعولاً مخدراً للألم.

5- زيت القرنفل

مثل النعناع، يمكن أن يكون للقرنفل تأثير مهدئ على الآلام البسيطة. وذلك لأن القرنفل يحتوي على الأوجينول، الذي ينتج عنه تأثير مخدر. فقط ضع بضع قطرات من زيت القرنفل على قطعة من القطن، ثم عض عليها في منطقة الألم.

6- الثوم

وفقا لاستعراض في عام 2014، فقد ثبت أن الثوم له آثار مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن الثوم شائع الاستخدام كعلاج لوجع الأسنان في إنجلترا خلال عصر النهضة. كل ما عليك فعله هو وضع فص من الثوم في فمك ومضغه لبعض الوقت.