شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات يتم فيهم استبدال مفصل الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيير مفصل الركبة واحدة من العمليات التى يتم من خلالها استئصال العظام والغضاريف التالفة فى الركبة واستبدالها بعظام وغضاريف اخرى سليمة ومن الممكن ان يتم استبدال المفصل التالف بأخر مصنوع من البلاستك أوالمعدن ولكن حالات معينة فقط من تقوم بهذه العملية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب تغيير مفصل الركبة هو



مفصل الركبة

ومن أكثر الأسباب شيوعًا لجراحة استبدال الركبة تخفيف الألم المبرح الناتج عن الفُصال العظمي. عادة ما يعاني الأشخاص الذين يحتاجون إلى جراحة استبدال الركبة مشكلات في المشي، وصعود السلالم، والجلوس على الكراسي والنهوض. كما يعاني بعضهم أيضًا من ألمًا في الركبة في وضع الراحة.

1:قد يكون استبدال مفصل الركبة بسبب التهاب المفاصل نتيجة حدوث تلف شديد فى غضروف الركبة.

Advertisements

2: التهاب المفاصل الروماتودي، فيؤثر ذلك على مفصل الركبة ويسبب التلف.





الركبة

3:التشوهات الخلقية فى الركبة فالبعض يولدون بمشاكل وانحناء فى القدم بسبب الركبة مما يسبب خلل ويضطر البعض لتركيب ركبة صناعية.

4:التعرض للحوادث وإصابات فى الركبة او تمزق الركبة يؤدى لحدوث التهابات فى المفاصل وخلل فى الحركة.

5:يعانى الكثيرون من الم شديد فى الركبة وعدم القدرة على صعود السلالم أو الحركة وذلك نتيجة الفصال العظمى، وبالتالى يحتاج المريض لتركيب الركبة.