فوائد الترمس تنظيم نسبة الكولسترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الترمس يعد من البقوليات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية لصحة الجسم، والذى يساعد فى إمداده بالفيتامينات والعناصر المهمة لبناء الجسم، وتقويته، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد العديدة لجسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline".



فوائد الترمس

أشار التقرير إلى أن الترمس يتميز بلونه الأصفر الخلاب، وطعمه المميز والمثير، كما أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء جسم الإنسان، حيث إنه يحتوى على عنصر الكالسيوم، ومضادات الأكسدة المهمة لجسم الإنسان، وفيتامين "أ"، وعناصر أخرى.

وقدم التقرير العديد من فوائد الترمس على جسم الإنسان، منها:

- نظرا لما يحتوى من عناصر مهمة لجسم، فتناوله يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يعمل على تظبيط نسبة الكولسترول الضار فى الجسم، ويحد من ارتفاعه.



فوائد الترمس الصحية

- يحد من الإصابة بأمراض القلب، فهو من الأطعمة التى تعمل على تنشيط القلب، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كانسداد الشرايين، والجلطات.

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- يعد من الأغذية الجيدة لمرضى السكر، حيث إنه يحتوى على العناصر تعمل على تظيم نسبته فى الدم، ويحد من ارتفاعه، كما أن تناول للذين يعانون من ارتفاعه يساهم في خفض نسبته.

- من الأطعمة الجيدة التى تساهم فى تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يعنى أنه من الأطعمة التى تساهم فى الحد من الإصابة بمرض السرطان.

- يقلل فرص الإصابة بأمراض الكلى المختلفة.

- هل تعلم أن تناول الترمس يوميا يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، حيث إنه يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة وهذا يعمل على التخلص من تراكم الدهون فى الجسم.

- من الأطعمة الجيدة التى تعمل على تجديد خلايا الجسم وتنشيطها، وتحد من الإصابة بالأمراض المناعية، وأيضا يعمل على تنشيط خلايا المخ والذاكرة.

- يقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

- يعد من الأطعمة الجيدة لصحة الجهاز الهضمى، والحد من الإصابة بمشاكله كالعسر الهضمى.