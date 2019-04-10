شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار احتباس البول أهمها العدوى والتورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتباس البول هو عندما لا تفرغ المثانة البول، ويمكن أن يكون احتباس بول حاد أو مزمن، ويحدث الشكل المزمن في معظم الوقت عند كبار السن من الرجال ، ولكنه قد يحدث أيضًا عند النساء.

اسباب احتباس البول المزمن

يمكن أن يحدث ذلك عندما يحدث شيء ما يمنع تدفق البول عبر المثانة والإحليل وهو الأنبوب الذي يأخذ البول من المثانة خارج الجسم، ويمكن أن تحدث المشكلة أيضًا عن طريق استخدام أدوية مثل مضادات الهيستامين ومضادات التشنج ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.



اضرار احتباس البول

انسداد مجرى البول

وعند الرجال ، يمكن أن يحدث انسداد عندما تصبح غدة البروستاتا كبيرة لدرجة أنها تضغط على مجرى البول، وهذا هو السبب الأكثر شيوعا للشكل المزمن عند الرجال، وسبب واحد في النساء هو المثانة التي تتدلى.

اضرار احتباس البولالعدوى والتورم

في الرجال ، يمكن أن تسبب إصابة البروستاتا في الانتفاخ، وهذا يؤدي إلى الضغط على مجرى البول لمنع تدفق البول، والتهاب المسالك البولية (UTI) يمكن أن يسبب تورم في مجرى البول ويسبب هذه المشكلة، والأمراض التي تنتشر عن طريق ممارسة الجنس (وتسمى الأمراض المنقولة جنسيا) يمكن أيضا أن تسبب تورم وتؤدي إلى الاحتفاظ به.

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اضرار احتباس البول

مشاكل الأعصاب التى تصل الإشارات للمخ

قد لا تعمل المثانة بشكل صحيح لأن هناك مشكلة في توصيل الرسائل من المخ إلى المثانة والإحليل عبر مسار العصب، وتشمل الأسباب السكتة الدماغية والسكري والتصلب المتعدد ، والصدمات في العمود الفقري أو الحوض ، والضغط على الحبل الشوكي من الأورام، وعند النساء ، يمكن للولادة المهبلية في بعض الأحيان أن تتلف مسارات الأعصاب التي تتحكم في السير.

العملية الجراحية

الأدوية التي تُعطى قبل وأثناء الجراحة لتجعلك تشعر بالنعاس قد تسبب احتباس البول مباشرة بعد الجراحة، ويمكن أن تسبب المشكلة بعد ذلك.