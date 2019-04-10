شكرا لقرائتكم خبر عن علاج آلام الدورة الشهرية بالينسون والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الكثير من الفتيات والنساء قبل نزول الدورة الشهرية لألم شديد، وهذا الألم يتسبب في عدم قدرتها على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على علاج آلام الدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن العديد من النساء يعانين من تشنجات وألم شديد فى البطن خلال فترة الدورة الشهرية، وقد يصل الأمر لألم يصعب تحمله في الظهر يصل إلى القدمين، وبعض النساء يتعرضن لألم شديد والبعض الآخر يكون أخف، ولكن في جميع الأحوال هناك ألم تشعر به الكثيرات.

وهناك العديد من أعراض آلام الدورة الشهرية، وتختلف من فتاة أو مرأة لأخرى، ولكن الشعور أو الإصابة بألم شديد في البطن من أبرز الأعراض، ألم في الظهر شديد ويصل إلي القدمين، تشنجات شديدة في الجسم اجمعه واضطرابات شديدة في المعدة، وبعضهن تصاب بالإسهال، والأخريات يصبن بالإمساك، وهذا الأمر يجبرهن على تناول المسكنات تخفيفا للألم الذي يشعرن به، هذا ما أشار اليه التقرير.

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وأكد التقرير علي وجود نوعين من الألم الذي تشعر به النساء والفتيات خلال فترة الدوية الشهرية، فالأول يطلق عليه عسر الطمث أو عثر الدورة الشهرية، والثاني الثانوي.

وأضاف التقرير، أن عسر الطمث أو عسر الدورة الشهرية يحدث بشكل طبيعي وتكون الفتاة أو المرأة هذه طبيعتهن، أما النوع الثاني فالألم فيه نتيجة للإصابة بمرض ما.

وقدم التقرير الأمراض التي تتعرض لها النساء وتسبب الإصابة بألم الدورة الشهرية، ومنها، الأورام الليفية وضيف عنق الرحم، والتهابات في الحوض، وأيضا الإصابة بالسرطان في الرحم أو المبيض، تكيسات علي المبيض.

علاج آلام الدورة الشهرية

قدم التقرير، بعض الحيل الهامة التي تساهم في علاج آلام الدورة الشهرية، ومنها:

-تناول المشروبات المهدئة التي تساهم بشكل كبير في التسكين كالينسون والنعناع والكراوية.

-يمكنك تناول المسكنات ولكن ليس بكثرة.

-القيام بإعداد "قربة" الماء الساخن ووضعها علي البطن عند الشعور بآلالم.