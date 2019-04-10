انت الان تتابع موضوع اسباب تعب الجسم المفاجئ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعب الجسم المفاجئ قد يجعل البعض يشعرون بالقلق على صحتهم، حيث أن كثيرون يشعرون فجأة بالتعب والإرهاق دون مقدمات، ويكون هذا التعب إشارة بأن هذا الشخص يمارس بعض العادات السيئة ويتبع نظام غذائي غير صحي، وفي بعض الحالات يكون إشارة لحالة مرضية، ولهذا لابد من معرفة أسباب الإصابة بتعب الجسم المفاجئ وعلاجها على الفور.

أسباب تعب الجسم بشكل مفاجئ

يوجد عدة أسباب لتعب الجسم المفاجئ، نذكر منها:

قلة عدد ساعات النوم

النوم الثابت والحصول على قسط كافي من الراحة أمر هام جدا لصحة الجسم، وحتى يصبح الشخص قادر على ممارسة أعماله اليومية، فيجب أن ينام الشخص مالا يقل عن 6 ساعات يوميا، وإذا لم يحصل على عدد كافي من ساعات النوم يصبح الشخص غير يقظ ويفقد تركيزه ويصاب بالتعب والإرهاق، كما أن قلة عدد ساعات النوم تكون سبب في العديد من الأمراض مثل السمنة.

ولعلاج هذا الأمر لابد من الحرص على النوم في ساعة محددة، وعدم شغل الذهن بأي سئ يؤرق نومك، فلا تذهب للنوم ومعك الموبايل أو كتاب تقرأ فيه، لأن هذا يجعلك غير قادر على النوم، كما يجب الحرص على النوم في هدوء وفي مكان إضائته خفيفة أو حتى مظلم، ويجب الإلتزام بالنوم في وقت محدد يوميا، كما يجب تجنب النوم في أثناء النهار حتى يمكنك النوم في الليل.

الأنظمة الغذائية الخاطئة

وليس المقصود هنا كثرة الأكل وتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية فقط، بل وعند إتباع نظام رجيم قاسي وقليل السعرات الحرارية ولا يحتوي على كافة العناصر الغذائية يحدث تعب للجسم، حيث أن الجسم عندما لا يحصل على الغذاء الكافي له سوف ينخفض مستوى السكر في الدم، ولن يكون الشخص قادر على العمل، كما أن الجسم يبدأ في تكسير العضلات للحصول على العناصر اللازمة للجسم، كما أن هناك بعض الأنظمة التي تعتمد على نوع واحد من الطعام وهو الأمر الخاطئ، حيث أن هذا يتسبب في عدم حصول الجسم على كل العناصر الهامة وبالتالي يشعر الشخص دائما بالتعب والإرهاق.

أما عند تناول كميات كبيرة من الطعام، وعند الإكثار من الأطعمة الدهنية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، فإن الجسم يحصل على النشاط ولكن لفترة قصيرة جدا، ثم بعدها تبدأ أجهزة الجسم في الشعور بالتعب والإرهاق، كما أن كثرة تناول الطعام تسبب السمنة المفرطة وتسبب العديد من الأمراض.

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ولعلاج هذا الأمر لابد من الحرص على تناول الطعام الصحي، مع التنويع والحرص على تناول كافة العناصر اللازمة للجسم، مع عدم الإكثار فيها.

قلة شرب الماء

قلة شرب الماء من الأسباب التي تؤدي لتعب الجسم، حيث أن الماء عنصر هام جدا للجسم، ويدخل في تركيب كافة أجهزة الجسم، ولابد من الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا، فيجب الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا من الماء.

الإصابة بمرض السكر

مرض السكر يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق، حيث أن إرتفاعه أو هبوطه يؤثر في صحة الجسم سلبا ولهذا لابد من الحرص على إتباع النظام الغذائي المناسب لمريض السكر كما يجب الحرص على تناول الأدوية الخاصة به في موعدها المناسب.

الأنيميا وفقر الدم

نقص الهيموجلوبين في الدم من أكثر الأسباب شيوعا في الشعور بالتعب المفاجئ والإرهاق، حيث أن الهيموجلوبين هو المسؤل عن نقل الأكسجين من الرئتين لكافة أجهزة الجسم حتى تقوم بأعمالها، وعند نقص الهيموجلوبين يقل الأكسجين المنقول لأجهزة الجسم، وبالتالي يشعر الشخص بالتعب والإرهاق، ولهذا لابد من عمل تحليل الهيموجلوبين، وتناول الفيتامينات اللازمة في حالة نقصه عن المعدلات الطبيعية.

الحمل

المرأة الحامل تشعر في الغالب بالتعب والإرهاق طوال فترة الحمل، حيث أن المرأة الحامل تمد جنينها بالفيتامينات والمعادن عن طريق جسدها، وبالتالي يقل الحديد والفيتامينات من جسدها مما يتسبب في شعور السيدة الحامل بالتعب والإرهاق، ولهذا يجب على الحامل الحرص على تناول غذاء متكامل يحتوي على كافة العناصر الهامة لها ولجنينها، كما يجب أن تتناول الفيتامينات التي يصفها لها طبيبها المعالج للتقليل من حالة الشعور بالتعب.

مرضى القلب

في الغالب يشعر مريض القلب بالتعب والإرهاق دائما وخاصة عند بذل مجهود كبير، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم لكافة أجهزة الجسم، ولهذا يجب على مريض القلب الإلتزام بتعليمات الطبيب.

السمنة المفرطة

السمنة المفرطة تتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق، وتجعل الشخص غير قادر على ممارسة أعماله اليومية، حيث أن الوزن الزائد يكون عبئ على صاحبه وعلى كافة أجهزة الجسم، كما أن السمنة سبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، ولهذا لابد على الشخص المصاب بالسمنة المفرطة الحرص على إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لنقص الوزن، وبالتالي سوف يقل الشعور بالتعب حتى ينتهي تماما.