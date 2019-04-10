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شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متتحرجش ..5 نصائح للوقاية من البواسير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البواسير من الأمراض المزعجة والتى تسبب الإحراج والتوتر دائما وهى عبارة عن مجموعة من الأوردة المتضخمة التى تظهر فى المستقيم وتكون غير واضحة وتقع مباشرة تحت الجلد حول فتحة الشرج وتسبب العديد من المشاكل الصحية ابرزها تجلط الدم فى الاوردة والألم الشديد.
ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من ظهور البواسير وهى
البواسير
طرق الوقاية من البواسير
1:الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب مع الاكثار من شرب المياه، لأن ذلك يحد من خطر الاصابة بالإمساك وبالتالى يمنع البواسير .
2:تجنب الجلوس لفترات طويلة مع ممارسة النشاط البدنى والأنشطة الرياضية لتحريك الامعاء وتجنب حبس الطعام أو البراز لفترات طويلة، وتنشيط الدورة الدموية.
الاصابة بالبواسير
3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الحارة لأنها تزيد من خطر الاصابة بالبواسير.
4:الحد من تناول الكافيين لأنه يسبب مشاكل فى الامعاء والبواسير.
5: تجنب الاجهاد والضغط العصبى والنفسى لأنه تؤثر على حركة الامعاء وتسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى وبالتالى قد تعرضك للبواسير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.