شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متتحرجش ..5 نصائح للوقاية من البواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البواسير من الأمراض المزعجة والتى تسبب الإحراج والتوتر دائما وهى عبارة عن مجموعة من الأوردة المتضخمة التى تظهر فى المستقيم وتكون غير واضحة وتقع مباشرة تحت الجلد حول فتحة الشرج وتسبب العديد من المشاكل الصحية ابرزها تجلط الدم فى الاوردة والألم الشديد.

ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من ظهور البواسير وهى



البواسير

طرق الوقاية من البواسير

1:الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب مع الاكثار من شرب المياه، لأن ذلك يحد من خطر الاصابة بالإمساك وبالتالى يمنع البواسير .

2:تجنب الجلوس لفترات طويلة مع ممارسة النشاط البدنى والأنشطة الرياضية لتحريك الامعاء وتجنب حبس الطعام أو البراز لفترات طويلة، وتنشيط الدورة الدموية.

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الاصابة بالبواسير

3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الحارة لأنها تزيد من خطر الاصابة بالبواسير.

4:الحد من تناول الكافيين لأنه يسبب مشاكل فى الامعاء والبواسير.

5: تجنب الاجهاد والضغط العصبى والنفسى لأنه تؤثر على حركة الامعاء وتسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى وبالتالى قد تعرضك للبواسير.