شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة.. إليك تمارين معالجة «الدوران الحميد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور علي معيض الشهري، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب جامعة الملك خالد، على أهمية ممارسة بعض التمارين لمن يعانون من حالات الدوران الحميد.

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وقال الشهري عبر “تويتر”: “هناك عدة تمارين لمعالجة حالات الدوران الحميد الذي يحدث في أوضاع معينة”.

ونشر صورة توضح كيفية وعدد مرات التمارين المطلوبة لهؤلاء المرضى.