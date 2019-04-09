احذري النوم الدائم على الظهر أثناء الحمل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع النوم أثناء الحمل له تأثير على صحة الجنين - صورة أرشيفية
حذر خبراء بريطانيون من أن النساء الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن يتضاعف لديهن خطر تعرضهن للإملاص (ولادة جنين ميت).
ونقلت صحيفة "صن" عن جامعة هيدرسفيلد أن النساء الحوامل يجب أن يحاولن النوم على جانبهن لتقليل هذا الخطر.
ووجدت الدراسة أن نسبة النساء الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن تعرضن لخطر أكبر، لأن وزن الرحم يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى الطفل.
وشملت الدراسة ٨٥١ من الأمهات اللواتي فقدن جنينهن و٢٢٥٧ امرأة ما زلن حوامل، ونشرت النتائج في مجلة "لانسيت" العلمية.
وأوضح العلماء أن النوم على الظهر بداية من الأسبوع ٢٨ من الحمل زاد من خطر الإملاص بنسبة ٢،٦ مرة، وحدث هذا الخطر المتزايد بغض النظر عن عوامل الخطر المعروفة الأخرى لهذه الحالة.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها النوم بصحة الأجنة، وسبق ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميتشيجان العام الماضي أن النوم لأكثر من ٩ ساعات في الليلة أثناء الحمل قد يرتبط بخطر الإملاص.
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