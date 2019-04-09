الارشيف / صحة ورشاقة

احذري النوم الدائم على الظهر أثناء الحمل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
وضع النوم أثناء الحمل له تأثير على صحة الجنين - صورة أرشيفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع النوم أثناء الحمل له تأثير على صحة الجنين - صورة أرشيفية

حذر خبراء بريطانيون من أن النساء الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن يتضاعف لديهن خطر تعرضهن للإملاص (ولادة جنين ميت).

ونقلت صحيفة "صن" عن جامعة هيدرسفيلد أن النساء الحوامل يجب أن يحاولن النوم على جانبهن لتقليل هذا الخطر.


ووجدت الدراسة أن نسبة النساء الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن تعرضن لخطر أكبر، لأن وزن الرحم يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى الطفل.

Advertisements

وشملت الدراسة ٨٥١ من الأمهات اللواتي فقدن جنينهن و٢٢٥٧ امرأة ما زلن حوامل، ونشرت النتائج في مجلة "لانسيت" العلمية.

وأوضح العلماء أن النوم على الظهر بداية من الأسبوع ٢٨ من الحمل زاد من خطر الإملاص بنسبة ٢،٦ مرة، وحدث هذا الخطر المتزايد بغض النظر عن عوامل الخطر المعروفة الأخرى لهذه الحالة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها النوم بصحة الأجنة، وسبق ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميتشيجان العام الماضي أن النوم لأكثر من ٩ ساعات في الليلة أثناء الحمل قد يرتبط بخطر الإملاص.

b29d7a3d10.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احذري النوم الدائم على الظهر أثناء الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا