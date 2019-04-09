بالفيديو.. بيكهام "يتحدث 9 لغات" للقضاء على الملاريا

شارك ديفيد بيكهام، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، في حملة هذا الأسبوع، للقضاء على الملاريا، ووجه رسالة عبر مقطع فيديو قصير بلغات مختلفة.

ويبدأ نجم كرة القدم بتوجيه رسالته باللغة الإنجليزية، ثم يتحدث بـ8 لغات أخرى، ويدعو المشاهدين إلى ضم أصواتهم لعريضة صوتية تطالب بالتحرك للقضاء على المرض.



لكن اللغات الـ8 الأخرى ليست بصوت بيكهام، وإنما بأصوات رجال ونساء من مختلف أنحاء العالم، منهم عدد من الناجين من الملاريا والأطباء.

وقالت منظمة "ملاريا نو مور" البريطانية، التي أنتجت مقطع الفيديو، إنها استخدمت تقنية خاصة بالفيديو حتى يبدو بيكهام كأنه يتحدث لغات مختلفة، منها الإسبانية والعربية والفرنسية والمندرين والسواحيلي.

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وبدلاً من العرائض التقليدية التي تجمع التوقيعات، تطلب الحملة من المشاركين زيارة موقعها الإلكتروني وتسجيل رسالة صوتية يقولون فيها "يجب أن تموت الملاريا"، وتحمل الحملة عنوان "يجب أن تموت الملاريا ليحيا الملايين".

ويأمل مؤتمر عالمي، من المقرر عقده في مدينة ليون الفرنسية، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جمع ما لا يقل عن 14 مليار دولار، بهدف خفض معدل الوفيات بسبب الملاريا والسل ونقص المناعة المكتسب "إيدز"، إلى النصف.

وقالت مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية إن أرقام منظمة الصحة العالمية تظهر أن الملاريا تقتل نحو 435 ألف شخص سنوياً، وأن الأطفال دون سن الـ5 يمثلون ما يصل إلى 61% من حالات الوفاة.



