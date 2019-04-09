شكرا لقرائتكم خبر عن لو عروسة..نصائح بسيطة تساعدك فى التخلص من القلق قبل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل الزفاف تشعر الفتاة بالقلق الشديد الذي يتسبب في الكثير من الضغوط النفسية التي تتسبب في الكثير من المشاكل لها، فدائما قبل موعد الزواج تزاد المشاكل وهذا الأمر يعد طبيعي جدا، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح التي تساعد الفتاة علي تجاوز القلق وذلك وفقا لموقع " verywellmind ".

أشار التقرير، إلي أن الفتيات يشعرن بالخوف الشديد من العلاقة الحميمية، وهذا يتسبب في شعورهن بالقلق والخوف، كما أن تغيرا مجري الحياة، والبدأ في حياة جديد لا تعرف فيها ماذا سيحدث غدا من الأمور التي تزيد من شعورها بالقلق، كما أن تحمل المسئولية الشديد للمنزل والزواج وفيما بعد الأبناء يزداد من قلقها.

وأكد التقرير، إلي أن سماع التجارب الزوجية من الغير يتسبب في شعورها بالخوف والقلق من الطلاق وخاصة إذا كانت تسمع من الأشخاص الذين تعرضوا لتجربة الطلاق.

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وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة التي تساهم في الحد من الشعور بالقلق قبل الزفاف، ومنها:

-أكثرى من تناول المشروبات التي تساعد في الشعور بالهدوء كالينسون والنعناع.

-تجنبي الحديث مع الأشخاص الذين فشلوا في حياتهم الزوجية لأنه يؤثرون عليكي بشكل سلبي.

-قللي من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من شعورك بالقلق.

-تناول الأطعمة التي تزيد من شعورك بالسعادة كالموز فهو من الأطعمة الغير مسببة لزيادة الوزن، وفي نفس الوقت تساهم بشكل كبير في الشعور بالسعادة.