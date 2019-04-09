شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب مضاعفاته.. اعرف علامات التهاب المرىء وعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صعوبة فى البلع وألم فى الصدر والشعور بالألم"، جميعها من علامات التهاب المرىء، قد يكون ذلك بسبب ارتجاع حمض المعدة والعدوي، فالمرىء هو الأنبوب العضلي الذى يصل بين الفم والمعدة، وهو المسئول عن نقل الطعام والشراب له.

وحسبما ذكره موقع mayoclinic فإن التهاب المرىء ناتج عن الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية، لذلك لا بد من علاجه فورا منعا لحدوث أى من المضاعفات ومن أبرز المشاكل التى يسببها التهاب المرئ:

التهاب المرئ

1:إصابة المريء بالندبات أو الضيق"تضيق معوي".

2:تمزق أنسجة بطانة المريء (إذا علق الطعام به).

3:تغيرات فى بطانة خلايا المرئ، مما يزيد خطر الإصابة بسرطان المرئ.

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ولعلاج التهاب المرئ يجب اتباع الآتى:



التهاب

1: تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من الارتجاع وتسبب التهاب المرىء ومنها الكحوليات والكافيين والشيكولاتة والأطعمة التى تحتوى على نعناع.

2:الحرص على شرب المياه بكثرة بعد تناول الأدوية مع عدم الاستلقاء بعد تناول الاقراص مباشرة.

3:فى حالة الوزن الزائد لا بد من انقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

4:تجنب التدخين.

5:الابتعاد عن تناول الاطعمة المسكنة والمضادات الحيوية.

6:تجنب التقوس والانحناء بعد تناول الطعام.