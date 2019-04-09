اكتشفي فوائد خلطة العسل والثوم في حرق الدهون وازالة الكرش

مما لا شك فيه أن المكونات الطبيعية لها فوائدها الخاصة على جسمك وصحتك، لكن ما لا تعلمينه أن خلط العسل مع الثوم له فوائد كثيرة وأهمها أنه يزيل الكرش ويحرق الدهون.

فبحسب أخصائيو الجمال ان تناول ملعقة يوميّاً على الريق من العسل والثوم لمدّة أسبوع واحد، يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ونسبة الكوليسترول، وبالتالي يمنع الإصابة بانسداد الشرايين، والنوبات القلبيّة.



كما يعمل تناول العسل والثوم على الوقاية من الإصابة بالحمى، الإسهال، البرد، الأنفلونزا، الالتهابات الفطريّة والسرطان، كونهما مصدرين للموادّ المضادّة للأكسدة وللالتهابات.

يعملان أيضاً على العلاج من مرض السكّري من النوع الثاني، بالإضافة إلى قدرتهما على الحماية من هشاشة العظام.

كما يساهم العسل والثوم على إزالة السموم من الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن والتخلّص من انتفاخ البطن أو ما يعرف بالـ"كرش".

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