وصفات طبيعية تُنهي سُعال طفلكِ.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كان طفلك يعاني من السعال، لماذا لا تجربين هذه العلاجات الطبيعية التي ثبتت فعاليتها؟.

بالطبع لا يغني استخدام هذه العلاجات عن زيارة طبيب أخصائي، لكن يمكنك باستخدامها الحصول على نتائج أفضل.

وفيما يلي ستة من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لعلاج سعال طفلك.

الليمون والعسل

لتخليص طفلك من السعال، عليك إعطاءه العسل الخام الغامق، مثل عسل الحنطة السوداء أو عسل العليق، إذ يمكنك تحضير مزيج من العسل والليمون والزنجبيل لتهدئة السعال والتهاب الحلق.

ويعمل العسل والليمون على تليين المادة المخاطية، ويقوم عصير الليمون بتزويد طفلك بجرعة من فيتامين "سي"، لكن انتبهي إلى عدم إعطاء العسل لطفل عمره أقل من عامين.

شاي الأعشاب

يمكن تحويل جميع الأعشاب مثل جذر عرق السوس، وأوراق المريمية، والزعتر، وزعنفة الدردار، ولحاء الكرز البري إلى شاي مع بعض العسل لتخفيف السعال السيئ.

بالطبع يمكنك شراء الشاي الجاهز من العديد من المتاجر، إلا أنه من الأفضل صنع الشاي في المنزل، وإعداد معظم أنواع شاي الأعشاب، لا يتطلب منك سوى إضافة الماء المغلي إلى الأعشاب الطازجة أو المجففة المذكورة سابقًا.

استبعدي كافة منتجات الألبان

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بعض الأطعمة مثل الألبان والأطعمة الدهنية أو المقلية، يمكن أن تجعل السعال أسوأ، وحتى لو كان طفلك عادة يحتمل منتجات الألبان، فإن عليك استبعادها من نظامه الغذائي عندما يكون مريضًا، خاصة إذا كان يعاني من سعال مترافق بالبلغم.

لكن إذا كان طفلك ما زال يرضع أو يستهلك الحليب كمصدر رئيس لغذائه، فلا تستبعدي الألبان.

الإجاص المسلوق بالقرفة

أحضري حبة إجاص واقسميها إلى نصفين، وأزيلي البذور، ثم قومي برش القرفة على كلا النصفين، ثم ضعي عودًا من القرفة في المنتصف، وضعي كلا النصفين في طبق الخبز، ثم ضعيه في الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى يمكن إزالة القشر بسهولة.

تدليك الصدر بزيوت عطرية

يمكن أن تساعد الزيوت العطرية على التخفيف من احتقان الصدر والأنف، عند استخدامها في فرك الصدر للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الست سنوات.

وكل ما عليك فعله هو إضافة قطرة من أي زيت عطري تختارينه إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تدليك صدر الطفل بها، ومن المهم أن تعرفي أن الزيوت العطرية لا ينبغي وضعها مباشرة على الجلد، وتأكدي من الحصول على مشورة طبية قبل استخدام الزيوت العطرية على الأطفال دون السادسة.

حمام بخار بالزيت العطري

يمكن أن يساعد الحمام الدافئ المشبع بالبخار في تخفيف أعراض السعال، فقط أغلقي الباب ودعي الحمام يمتلئ بالبخار باستخدام الدش الساخن، وأضيفي بضع قطرات من الزيوت الأساسية، مثل زيت الزعتر أو المريمية إلى ماء الحمام، لتخفيف الضغط عن صدر طفلك.