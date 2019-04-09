طريقة إعداد وتحضير دجاج محمر بصلصة الفول السوداني للرجيم

مقادير دجاج محمر بصلصة الفول السوداني للرجيم

- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- فيليه دجاج : 4 صدور



طريقة تحضير

1. اخلطي زبدة الفول السوداني والصويا وعصير الليمون والثوم والكاري والفلفل في وعاء.

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2. ادهني الشواية بالقليل من الزيت ثم ضعي قطع الدجاج بعد توزيع خلطة الفول السوداني عليها من الجهتين بواسطة فرشاة، واشويها لمدة 8 دقائق على كل جهة حتى تصبح ناشفة.

3. صبي باقي كمية الصلصة على الدجاج عند التقديم.

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