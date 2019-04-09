طريقة إعداد وتحضير دجاج محمر بصلصة الفول السوداني للرجيم

القاهرة - لايف ستايل
مقادير دجاج محمر بصلصة الفول السوداني للرجيم
- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة
- الثوم : فص (مهروس)
- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- فيليه دجاج : 4 صدور
طريقة تحضير
1. اخلطي زبدة الفول السوداني والصويا وعصير الليمون والثوم والكاري والفلفل في وعاء.
2. ادهني الشواية بالقليل من الزيت ثم ضعي قطع الدجاج بعد توزيع خلطة الفول السوداني عليها من الجهتين بواسطة فرشاة، واشويها لمدة 8 دقائق على كل جهة حتى تصبح ناشفة.
3. صبي باقي كمية الصلصة على الدجاج عند التقديم.
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