طريقة إعداد وتحضير كب كيك الليمون بالقرفة

القاهرة - لايف ستايل مقادير كب كيك الليمون بالقرفة - الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- السكر البني : ربع كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بسكويت : 2 كوب (مطحون ناعم)

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب طريقة تحضير كب كيك الليمون بالقرفة 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. بطني صينية الكب كيك بالورق المخصص لها. 3. اخفقي الزبدة والسكر البني والسكر الأبيض في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً. 4. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي ثم أضيفي برش الليمون. Advertisements 5. اخلطي الطحين مع البسكويت المطحون والبيكنج باودر والقرفة المطحونة في وعاء. 6. أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع الحليب لخليط البيض والزبدة والسكر حتى تمتزج المكونات. 7. وزعي الخليط في صينية الكب كيك لمنتصف كل كوب وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكب كيك. 8. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا:تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركيك الليمون بالمارينج طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون باللبن الزبادي

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