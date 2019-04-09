تعرف على 5 أطعمة لتعزيز الصحة الجنسية

تشير البحوث إلى أن بعض العناصر الغذائية من الفيتامينات الشائعة والمستخلصات النباتية الأقل شهرة لها آثار إيجابية على أداء العضو الذكرى.

لو عايز صحة جنسية جيدة



وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبي الأمريكي “eatthis” أفضل الأمثلة للسوبرفوودس لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال، وتشمل:

1- السبانخ

السبانخ الخضراء غنية بمركبات تزيد من تدفق الدم إلى منطقة تحت الحزام، إذ أنها غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يقلل من الالتهاب في الأوعية الدموية، ويعزز زيادة تدفق الدم.

وأكد الباحثون أن زيادة تدفق الدم يدفعه إلى الأطراف، كمفعول الفياجرا، ويمكن أن تزيد من الإثارة ويجعل الجنس أكثر متعة.

2- القهوة

أشارت نتائج دراسة أجريت فى جامعة تكساس في الآونة الأخيرة إلى أن الرجال الذين يشربون 2-3 أكواب من القهوة يوميا أو 85 إلى 170 ملليجرام من الكافيين أقل احتمالا بنسبة 42٪ لضعف الانتصاب مقارنة مع أولئك الذين يستهلكون ما يصل إلى سبعة ملليجرام من المنبهات اليومية.

ويقول العلماء إن المنبهات تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل في الجسم التي تزيد في نهاية المطاف تدفق الدم فى منطقة أسفل البطن.

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3- الموز

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تناول الموز يعزز نسبة البوتاسيوم فى الجسم، وهو أمر عظيم للقلب ويساعد على الحفاظ على مستويات الصوديوم تحت السيطرة، ووقف ضغط الدم من الارتفاع والحد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب، وبالتالى المحافظة على صحة العضو الذكرى.

4- الطماطم

الرجال الذين يتناولون أكثر من 10 حصص من الطماطم كل أسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 18% من الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب احتواء الطماطم على "الليكوبين"، وهو مضاد للأكسدة و تحارب السموم التي يمكن أن تسبب تلف الحمض النووي والخلايا.

وأكدت راسة حديثة أن الطماطم تعزز تحسين مورفولوجيا الحيوانات المنوية (شكل الحيوان المنوى)، وتساهم فى تعزيز قوة وصحة الحيوانات المنوية للرجال.

5- الفلفل الأحمر الحار

وجدت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون، أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة الحارة يرتفع لديهم مستويات هرمون التستوستيرون من أولئك الذين لا يتناولونها.

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