تمارين رياضية تعزز الصحة الجنسية وتحسن المزاج

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار تعزز من الصحة العامة وتحمى الجسم من العديد من الأمراض، خاصة أمراض القلب وتصلب الشرايين، ووفقا لموقع " mayoclinic" فإن التمارين الرياضية تحسن من مزاج الشخص بصورة كبيرة، بالإضافة أيضا إلى تعزيز وتحسين الحياة الجنسية.

فوائد التمارين الرياضية

1- التمارين الرياضية تمنع زيادة الوزن

ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن الزائد أو تساعد على الحفاظ على فقدان الوزن، فعندما تمارس نشاط بدني تحرق السعرات الحرارية وتكوزن أكثر نشاطا.

لا تقلق إذا كنت لا تمتلك الوقت للذهاب إلى الصالات الرياضية بشكل منتظم لممارسة التمارين الرياضية ، يكفيك استخدام السلالم بدلا من المصعد أو المشى

2. التمارين الرياضية تحارب الأمراض

هل تعانى من قلق حول أمراض القلب؟ أو ارتفاع ضغط الدم؟ بغض النظر عن الوزن الحالي، التمارين الرياضية تمنع تكوين الكولسترول وتقلل من الدهون الثلاثية غير الصحية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد على منع مجموعة واسعة من المشاكل والمخاوف الصحية، بما في ذلك السكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، داء السكري من النوع 2، والاكتئاب، وعدد من أنواع السرطان والتهاب المفاصل والسقوط.

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3. ممارسة التمارين الرياضية لتحسين المزاج

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يمكن من خلال ممارسة رياضة المشى مدة 30 دقيقة أو الذهاب للصالة الرياضية، أن تحفز المواد الكيميائية فى الدماغ التي قد تترك لك الشعور بالسعادة والاسترخاء، قد تشعر أيضا بأنك أفضل فى مظهرك ونفسك عند ممارسة الرياضة بانتظام، والتي يمكن أن تعزز ثقتك بنفسك

1- ممارسة التمارين الرياضية يعزز النوم بشكل أفضل

ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تساعد على النوم بشكل أسرع وعميق ولكن فقط لا تمارس التمارين فى وقت قريب من النوم.

2- ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز الصحة الجنسية

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن مستويات الطاقة والمظهر الجسدي، والتي قد تعزز حياتك الجنسية، والرجال الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام أقل احتمالا أن يكون لديهم مشاكل مع ضعف الانتصاب من الرجال الذين لا يمارسون الرياضة.

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