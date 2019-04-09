للرجل السكريات عدو صحتك الجنسية الأول احذرها

لا تستهن بقطعة الشيكولاتة التى تتناولها بين الوجبات، ولا بالحلويات الشرقية التى تتناولها بعد وجبة الغداء الدسمة، ولا بملاعق السكر الكثيرة التى تضيفها إلى مشروبك الصباحى اليومى، فالكثير من الأطعمة والمشروبات التى تتناولها يوميا دون أن تعى مدى تأثيرها عليك وعلى صحتك، قد تصبح سببا حقيقيا فى إعاقتك عن التمتع بحالة بدنية جيدة، ويؤثر رويدا على صحتك وقوتك وقدرتك على مزاولة حياتك بشكل طبيعى.

وفى نهاية كل يوم يجد الشخص محصلته من السكريات عالية للغاية، إذا ما جمعنا كل هذه النسب المتناثرة من الأكلات والمشروبات "المسكرة"، هذا التركيز العالى قد يسبب مشكلات صحية لا حصر لها.

الدكتور محمد عبده شكر أخصائى أمراض الذكورة والتناسلية بالقصر العينى، أن السكريات هى عدو الصحة الجنسية الأول، فهى تسبب العديد من المشكلات الصحية على رأسها دون شك "السمنة" والزيادة الملحوظة فى الوزن خاصة بمحيط البطن سواء للرجال أو السيدات، وفى الرجال بشكل خاص سبب فى ظهور "الكرش" الذى يقلل من الكفاءة الجنسية، فالسكريات ترفع من مستوى السكر بالدم، وتضر بالصحة الجنسية للرجل وتجعل الجسم فى اضطراب، مما يؤثر على الصحة الجنسية والسمنة تعيق الأداء الجنسى دون شك، كما أنها تسبب الخمول والكسل وبالتالى تضعف القوة البدنية والممارسة الجنسية السليمة، ولذا ينصح بضرورة التقليل التام من نسبة السكر فى المشروبات اليومية، وكذا البعد عن تناول الحلويات والعصائر المحلاة ذات التركيز العال للسكر.

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