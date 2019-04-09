أشياء تساعدك فى الحفاظ على صحتك الجنسية

الصحة الجنسية تبدأ من اهتمامك بصحتك بشكل عام، بشكل جسمك، وطعامك وشرابك وطريقة سير يومك وحياتك، فلا يمكن أن تكون شخصا مهملا لصحتك، تدخن وتسهر وغيرها من العادات، وتتخيل أن الفيتتامينات والأقراص المنشطة سوف تجعلك متمتع بحياة جنسية سليمة.

الدكتور خالد عبد المنعم بهجت استشارى أمراض الذكورة والتناسلية، أوضح أن على الإنسان الاهتمام بمجموعة من العادات التى يجب أن يتبعها يصبح سليم جنسيا، ويمكنه التمتع بحياة جنسية طويلة وخصوبة عالية، خاصة فى معشر الرجال، فالحياة الجنسية للرجل ترتبط بشكل كبير بحفاظه عليها وعلى صحته بشكل عام.

وهذه أبرز النصائح للتمتع بصحة جيدة منها :



ـ الكشف الدورى المنظم على كل مشكلاتك الصحية وكذلك الجنسية.

ـ الكشف والمتابعة لأى مرض عضوى تعانيه، كالضغط، والكوليسترول والسمنة وغيرها، متابعتك تعنى حماية صحتك الجنسية.

ـ أمراض القلب تحتاج عناية خاصة لممارسة جنسية سليمة.

ـ الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن تحتاج لعلاج ومعها لابد من انقاص الوزن.

ـ الحميات الغذائية يجب أن تكون سليمة ومتعادلة وغير قاسية.

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ـ البعد عن الخمور والأدوية التى تضر بالكليتين دون داع.

ـ ابعد عن فكرة المثيرات الجنسية من العقاقير، فهى مدمرة وتقصر عمرك الجنسى.

ـ اهتم بالكشف الدورى بداية من عمر الخامسة والثلاثين على البروستاتا والخصيتين.

ـ احفظ نفسك من العلاقات العابرة الناقلة للأمراض.

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