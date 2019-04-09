فوائد البنجر فى تحسين الصحة الجنسية ومنع السرطان

يعمل تناول البنجر بانتظام على تحسين عدد من وظائف الجسم أهمها، خفض ضغط الدم، وتحسين الهضم، ومنع السرطان.

وأثبتت الأبحاث الطبية أيضا وفقا لتقرير موقع " organicfacts" أنها تساعد فى علاج الضمور البقعى، وتحسين الدورة الدموية، والعناية بالبشرة، ومنع إعتام عدسة العين، وتعزيز جهاز المناعة، ومعالجة مشاكل الجهاز التنفسى.

فوائد البنجر فى تحسين الصحة الجنسية

اعتبر البنجر منذ ألاف السنين بمثابة مثير للشهوة الجنسية، جزء من هذا يحدث بسبب أن البنجر يحتوى على مستويات كبيرة من البورون المعدنية التى تساعد على زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية مما قد يؤدى إلى زيادة فى الرغبة الجنسية، وزيادة الخصوبة، وتحسين حركة الحيوانات المنوية، وانخفاض البرود الجنسى.

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