عاصم يؤكد أن الحقن المجهري يخلص من مشاكل الخصوبة

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا إستشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية أن الحقن المجهري يساعد في التخلص من مشاكل الخصوبة عند الرجل والتي تتضمن إنتاج القليل من الحيوانات المنوية أو وجود خلل في شكل الحيوانات المنوية أو طبيعة حركتها مما يعيق عملية اختراق البويضة , وقد تواجه الحيوانات المنوية صعوبة في الالتصاق على سطح البويضة, ومن الممكن أن يكون هناك انسداد في القناة التناسلية، بحيث تعيق خروج الحيوانات المنوية بالإضافة الى فشل الطرق التقليدية لإخصاب البويضة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن تقنية الحقن المجهري من أحدث وسائل الإخصاب المساعدة لعلاج حالات العقم وتأخر الإنجاب عند النساء والرجال، بحيث تصل نسبة نجاح تلك العملية الى 60%، ويساعد الحقن المجهري على تخصيب البويضة عن طريق حقن الحيوانات المنوية مباشرة في البويضة باستخدام ابرة رفيعة جدا.

وأكد ان الحقن المجهري يعتبر من أحدث التقنيات في علاج تأخر الإنجاب، فهو بمثابة إعجاز علمي أعطى الأمل لقطاع كبير من المتزوجين , فبأقل عدد من الحيوانات المنوية أصبح حلم الإنجاب حقيقة سواء من السائل المنوي أو عن طريق استخدام الحيوانات المنوية من الخصية.

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