دراسة تكشّف قدرة الكلاب على شم رائحة السرطان في الدم بدقة 97٪

تُعرف الكلاب بحاسة الشم القوية، والتي تساعدهم في كشف الخطر، ويبدو الآن أن تلك الحاسة القوية، تُمكنهم من شم رائحة السرطان في الدم، فقد كشفت دراسة حديثة، أن الكلاب يمكن أن تشم رائحة السرطان في عينات الدم، بدقة 97 ٪.

وأجرى باحثون في مركز أبحاث وتطوير المنتجات "BioScentDx" في فلوريدا الدراسة، ويأملون أن تؤدي نتائجها إلى أساليب جديدة للكشف عن السرطان.

وقالت الباحثة هيذر جونكويرا، والتي قادت فريق البحث في الدراسة: "رغم عدم وجود علاج للسرطان في الوقت الحالي، فإن الاكتشاف المبكر يوفر أفضل أمل للبقاء على قيد الحياة لفترة أطول" وأضافت: "من خلال اختبار حساس ودقيق للغاية للكشف عن السرطان، يمكن أن ينقذ الآلاف من الأرواح ويغير طريقة علاج المرض".

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واستخدم الفريق في الدراسة، شكلاً خاصًا من تدريب الكلاب لتعليم أربعة من الكلاب من نوع "بيغل"، التمييز بين عينات الدم الطبيعية، وعينات الدم للأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وكانت النتيجة هي تحديد الكلاب بشكل صحيح عينات السرطان بدقة 97٪.

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وأضافت جونكويرا: "هذا العمل مُثير للغاية لأنه يمهد الطريق لمزيد من الطرق للكشف عن السرطان، وجميعها يمكن أن تؤدي إلى الكشف عن السرطان في وقت مبكر".

وتابعت: "عن طريق استخدام حاسة الشم لدى الكلاب يمكن أن تكون وسيلة جيدة لاكتشاف السرطانات، كما يمكن عن طريق تحديد المركبات البيولوجية التي تكتشفها الكلاب تصميم اختبارات الكشف عن السرطان بناءً على تلك المركبات"، ويخطط الباحثون الآن، لإجراء دراسة متابعة لفهم المكونات الكيميائية التي تشمها الكلاب للكشف عن السرطان.

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