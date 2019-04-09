"طب ويب" يرصد أكثر 5 أمراض منتشرة في الوطن العربي

تنتشر في الوطن العربي، أمراض كثيرة لأسباب متعددة ومختلفة، يتعلق أكثرها بطبيعة المجتمع وسلوكه الغذائي والصحي، وبحسب موقع "طب ويب" المتخصص فإن أكثر خمسة أمراض منتشرة في الوطن العربي، هي تسوس الأسنان والاكتئاب والحساسية ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول، حيث قال الموقع أن أسباب انتشار تسوس الأسنان، تعود إلى قلة العناية بها، وكثرة تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكّر.

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أما الاكتئاب، فمن غير المعروف حتى الآن الأسباب التي تؤدي إليه، فالاعتقاد السائد، كما الحال بالنسبة إلى أمراض نفسية أخرى، هو أن العديد من العوامل البيوكيميائية (البيولوجية — الكيميائية)، الوراثية والبيئية يمكن أن تكون المسبب لمرض الاكتئاب، وكانت الحساسية وهي ردة فعل جهاز المناعة لمواد غير مألوفة له، مثل حبيبات اللقاح، السم من جراء لسعة النحل أو وبر الحيوانات، ثالث الأمراض الأكثر انتشارا عربيا.



وبحسب الموقع كان مرض السكري أيضا من أكثر الأمراض انتشارا عربيا، ويحدث نتيجة عملية الأيض الطبيعية، والكربوهيدرات التي يحصل عليها الجسم من تناول الخبز، البطاطا، الأرز، الكعك وغيرها من أغذية عديدة أخرى، تتفكك وتتحلل بشكل تدريجي، وفي المرتبة الخامسة، جاء الكوليسترول، وهو مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة، ولإنتاج هورمونات ضرورية له.

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