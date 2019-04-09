شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن..نصائح تساعدك على تقبل الإعاقة لو قعدت على كرسى متحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يواجه كبار السن تحديات كثيرة، حيث قد يتعرض لإصابة أو مرض يجعله يجلس على كرسى متحرك، وهو ما يؤثر على نفسيته بشكل كبير، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح نفسية لكبار السن تساعدهم على تقبل الإعاقة والاستمتاع بحياتهم، بحسب ما ذكر موقع "Help guide".

على الرغم من أن التعايش مع الإعاقة ليس بالأمر السهل، ولكنه لا يجب أن يكون مأساة، وأنت لست وحدك، حيث تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى إلى أن 1 من كل 5 أشخاص يعانون من الإعاقة، ولكنهم وجدوا طرقاً للتغلب عليها والاستمتاع بحياتهم .

تعلم أن تقبل إعاقتك

قد يكون من الصعب للغاية قبول إعاقتك، لكن رفض قبول حقيقة القيود التى تفرضها عليك إعاقتك يمنعك من المضي قدمًا وإجراء التغييرات التي تحتاج إليها وإيجاد أهداف جديدة.

Advertisements

امنح نفسك وقتًا للحزن ولكن يجب أن تتخطى هذه المرحلة

قبل أن تتمكن من قبول إعاقتك تحتاج أولا إلى الحزن على ما حدث لك، لا تحاول تجاهل أو قمع مشاعرك، فيجب أن تشعر بالحزن ولكن بدون أن تظل عالقاً فى هذه المرحلة طويلاً .

تعامل مع واقعك الجديد

لا يصح أن تواصل النظر إلى الماضى والبكاء عليه يجب أن تتخلى عن الماضى وتتقبل ما أنت عليه الآن، يمكنك أن تكون سعيدًا، حتى إذا أصبحت غير قادراً على الحركة أو المشى أو السماع أو الرؤية، ابحث عن قصص ملهمة لأشخاص ذوي إعاقة وتعلم من نجاحهم، التفكير في الأشياء التي أخذتها الإعاقة منك قد تؤدى للاكتئاب.

ابحث عن طرق لتقليل تأثير الإعاقة على حياتك

يمكنك التفكير فى طرق جديدة للقيام بالأشياء يشكل مختلف لتقليل تأثير إعاقتك على حياتك، من هذه الأشياء تربية حيوان أليف، ممارسة هواية معينة، العمل التطوعى.