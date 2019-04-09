شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض صامتة للجلطة انتبه إليها.. منها التنميل وتشنجات الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الجلطة الدموية عندما يصبح الدم سائلاً سميكا، وقد لا يعلم الكثير أن هناك أعراضا صامتة قد تشير إلى بداية الجلطة.

وتشمل أعراض الجلطة الصامتة وفقا لموقع "medicalnewstoday" ما يلى:





تشنجات الساق

يمكن أن يكون هذا التشنج ناتجًا عن جلطة دموية تكونت فى وعاء دموى كبير، وحذرت تقارير طيبة من أن تجاهل الجلطة الدموية فى الساق لمدة يوم واحد قد ينتهى إلى انسداد رئوى، وهو أمر أكثر خطورة.









التنميل

التنميل هو الشعور بوخز دائم فى طرف واحد فقط، وهو أحد من أعراض الجلطة الدموية الشائعة، لذا عندما تزيد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم انتبه لأى وخز يحدث فى جسمك.



شحوب لون البشرة

تجلط الدم يعطل التدفق الطبيعى للدم، وغالبًا ما ينتج عنه شحوب فى الجلد أو تغير لونه، إذا كانت مساحة إحدى الساقين تبدو أكثر شاحبة أو ملونة بشكل مختلف بأى شكل من الأشكال، فهذه أعراض جلطة دموية ويجب فحصها من قبل الطبيب.

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دفء أو بردوة الجلد عند لمسه دفء أو بردوة الجلد عند لمسه

من أعراض الجلطات الدموية تباين فى درجة الحرارة، حيث يشتبه بالجلطة، وهذا بسبب اضطراب تدفق الدم، إذا استمر هذا التغير في درجات الحرارة وكان لديك تاريخ يزداد فيه خطر الإصابة بجلطات الدم، فاتصل بطبيبك.



ألم الظهر

قد لا يبدو ألم الظهر أحد الأعراض المحتملة لتجلط الدم، لكنه قد يكون مؤشرا على وجود جلطة دموية فى منطقة الحوض أو فى الوريد الأجوف السفلى، وهو الوريد البطنى الرئيسى، هذه الأنواع من الجلطات يمكن أن تؤدى إلى أضرار دائمة إذا لم يتم علاجها، لأنها تقطع الدماء عن الأطراف.

التعرق المفرط

عند الاقتران بأعراض أخرى، قد يكون التعرق المفرط أحد أعراض تجلط الدم التى يجب ألا تتجاهلها، سواء فى الرئة أو القلب، وهى أنواع خطيرة جدا من جلطات الدم التى ينبغى علاجها على الفور.





ضيق التنفس

ضيق التنفس هو أحد الأعراض الصامتة للانسداد الرئوى، وهو جلطة دموية موجودة فى الرئة إلى جانب أعراض جلطة الدم فى الساق، يعد ضيق التنفس أمرًا خطيرًا ويجب فحصه من قِبل طبيبك فورًا لأن قد يهدد حياتك.