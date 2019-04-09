مؤتمر بأبوظبي يستعرض التجارب العالمية في مكافحة آفات الصحة العامة

انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر آفات الصحة العامة، في أبوظبي، وذلك لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع مكافحة آفات الصحة العامة، واستعراض التجارب العالمية في تنفيذ خطط المكافحة المتكاملة لتلك الآفات.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مكافحة آفات الصحة العامة من داخل دولة الإمارات وخارجها لتبادل المعلومات والاطلاع على أحدث التطورات وفرص التدريب بواسطة أبرز المختصين بالجامعات ومراكز البحث والتطوير لرفع الكفاءة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة.

كما يصاحب المؤتمر إقامة معرض سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات المسح والكشف عن بؤر تكاثر الحشرات ومكافحتها.

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وألقى كلمة انطلاق المؤتمر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، والتي أكد فيها أهمية هذا المؤتمر كمنصة إقليمية فعالة لمناقشة هذه القضية الهامة والتي تؤثر على مستوى الصحة العامة في المجتمع.



وقال الزيودي: "اعتمدت دولة الإمارات مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لتداول واستخدام مبيدات وكيماويات آفات الصحة العامة ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الصحة العامة وضمان استدامتها".

وأضاف: "استهدفت هذه القوانين تحقيق الإدارة الفعالة والسليمة لهذه المبيدات وحماية المستهلك من مخاطرها، لذا عملت في جانبين قانونين؛ الأول حظر استيرادها وتصديرها وتداولها في السوق المحلي دون تسجيلها مسبقاً لدى وزارة التغير المناخي والبيئة والحصول على ترخيص لها، والثاني تنظيم عملية الإعلان عن هذه المبيدات لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمستهلك وعدم تضليله".

ولفت إلى أن الوزارة وضماناً لتحقيق الإدارة الفعالة لهذا النوع من المبيدات أصدرت 33 مواصفة دقيقة تحدد نوع وتركيب المبيدات المتاح استيرادها وتداولها محلياً، كما أنشأت قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة المبيدات المسجلة والمستخدمة في الدولة وبلغ عدد المبيدات المسجلة بها حالياً 395 مبيدا.

كما تحدث في المؤتمر كل من دومينيك ستومب، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة، وهاني شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة "ايكوفار" المتخصصة بالحلول المستدامة لمكافحة آفات الصحة العامة.

وشهد المؤتمر في يومه الأول عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان "كيف تحدث التكنولوجيا والابتكار والبيانات الضخمة نقلة نوعية في قطاع سلامة الأغذية"، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "تطوير برنامج فعال لمكافحة آفات الصحة العامة في قطاع معالجة الأغذية".

كما تناولت جلسات اليوم الأول العديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة منها "إدارة مكافحة الذباب واستخدام المعدات المبتكرة"، و"برامج شاملة لمكافحة القوارض في البيئات الحضرية"، و"تجربة شركة سينجنتا الرائدة في مكافحة حشرات المزارع بطرق مبتكرة"، و"بناء برنامج أفضل لمكافحة الحشرات وإدارة الآفات في مواقع البناء".

وسيبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة حوارية حول دور إدارة الآفات في حماية الصحة العامة، والمعدات والإجراءات والممارسات الفعالة في مكافحة النمل الأبيض، وتقنيات رصد ومكافحة بق الفراش، وجلسة ختامية تلخص أبرز ما توصل إليه المشاركون في المؤتمر مع تقديم التوصيات.

وقال فـلاح محمد الأحبابـي، رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي: "إن هذا المؤتمر يعتبر من المبادرات الهامة التي تحقق أهداف الإستراتيجية العامة لإمارة أبوظبي التي تسعى إلى توفير سبل الحياة الصحية والخدمات الوقائية لأفراد المجتمع وفقاً لأعلى المستويات العالمية، كما أنه يوفر الفرصة للكفاءات المحلية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع الخبراء والمتخصصين من جميع العالم، ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة كونه يسلط الضوء على التقنيات الحديثة والمبتكرة في مكافحة آفات الصحة العامة في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بشؤون البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".

ومن جانبه، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام تدوير بالإنابة: "نحن سعداء بتنظيم أعمال مؤتمر آفات الصحة العامة الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي وذلك في إطار استراتيجية "تدوير" الرامية لتعزيز مبادئ الجودة والصحة والسلامة والبيئة ونشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة وذلك تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع المناطق وبناء مجتمع صحي وخال من الأوبئة والأمراض في إمارة أبوظبي".

وأوضح الكعبي أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تركز على التحديات التي يواجهها قطاع مكافحة آفات الصحة العامة وكيفية الاستفادة من البدائل والخيارات الأكثر أماناً وفاعلية وملاءمة للبيئة فضلاً عن استعراض التجارب العالمية في تنفيذ خطط المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة.

وأشار الكعبي أن المؤتمر سيسهم في رفع مهارات العاملين في قطاع مكافحة آفات الصحة العامة وتوسيع مداركهم حول على أحدث التجارب العالمية والممارسات الحديثة في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة فضلاً عن ترسيخ سمعة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي في استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة.

