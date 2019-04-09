إنفوجراف.. 7 نصائح للوقاية من خشونة الركبة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خشونة الركبة تعيق الحركة وتسبب آلاما مبرحة
حذر الأطباء من عدة عوامل تسبب خشونة الركبة منها السمنة وكثرة الوقوف، ومع الوقت تصبح فرصة تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي، وقد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل في ألم وتورم وتصلب أو بظهور النتوءات العظمية.
وخشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.
يعاني كثيرون ممن هم فوق الخمسين عاما من أمراض خشونة المفاصل، خاصة خشونة الركبة، الأمر الذي يعوق حركتهم ويسبب آلاما مبرحة، وقد يؤدي إلى تآكل المفصل والحاجة لتغييره.
ويوضح الإنفوجراف التالي نصائح للوقاية من خشونة الركبة:
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