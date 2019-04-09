شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تجري أول جراحة في المخ دون قطع الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي مؤلف من سبعة أطباء في غانا جراحة في المخ، هي الأولى من نوعها في البلاد دون قطع الجمجمة.

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وأجريت العملية الجراحية، التي استغرقت ساعتين باستخدام المعدات الحديثة وبرامج الكمبيوتر، في مركز القلب التشخيصي المتطور في أكرا وهو مستشفى خاص.

وذكرت صحيفة (غانا جارديان)، على الإنترنت، أن عمليات التدخل الجراحي المحدود هي تقنية يقوم بها الأطباء لإزالة أورام المخ أو في قاع الجمجمة من خلال فتحات أصغر وأكثر دقة تقلل من الأضرار الجانبية أو أي إصابة تلحق هدفا غير مقصود، مثل الأوعية الدموية والأعصاب.

وأوضحت الصحيفة أنه في تلك العملية ليست هناك حاجة إلى قطع الجمجمة لإجراء العملية الجراحية، ولكن تمر التقنية في أنبوب القسطرة عبر الفخذ ويصل إلى الشريان الذي يحتوي على تمدد الأوعية الدموية في المخ.