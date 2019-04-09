شكرا لقرائتكم للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام الغذائي دوراً هائلاً في الوقاية من السرطان ومرض السكري وأمراض القلب، وذلك وفقاً لتقرير موقع "health"، وبالتالي فإن التخلص من بعض الأشياء السيئة يزيد من احتمالات بقائك بصحة جيدة.

الزبادي ذو النكهات

تحتوي أصناف الزبادى ذي النكهات على السكر المضاف في كل وجبة.

الصويا

هنا عنصر آخر من المفترض أن يكون صحيًا ولكن في الواقع ليس أفضل من اللحم الذي تحاول استبداله، فقد يؤدي الصويا إلى زيادة الالتهابات في الجسم وقد يتعارض مع وظائف الغدة الدرقية.

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الأسماك المستزرعة

حوالي 70% من الأسماك التي ستجدها في السوق هي أسماك مستزرعة، لكنك يجب تجنب تلك الأسماك المستزرعة لأنه يتم إطعامها نظامًا غذائيًا ممتلئًا بالمضادات الحيوية، بالإضافة إلى طعام مصبوغ خصيصًا لتلوين اللحوم بطريقة تجعلها تبدو صحية.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض يرفع نسبة السكر في الدم ولا يحتوي على أي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في القمح الكامل، كما يحتوي الخبز الأبيض أيضًا على ألياف أقل من القمح الكامل، وتساعد الألياف مع تقدم العمر فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

عصير الفاكهة

عندما يتم استخراج العصير من الفاكهة، يفقد كل الألياف المفيدة منه، وتساعد الألياف على تخفيف معدل السكر في مجرى الدم، كما أن معظم العصائر التجارية مليئة بالسكر، وغالبًا ما يتم تبخيرها، مما يعني أن أي مواد غذائية حساسة للحرارة يتم إتلافها قبل أن يصل المنتج إليك.