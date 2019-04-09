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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للحوامل.. نومك بهذه الوضعية يعرضك لخطر ولادة أطفال متوفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن خطر ولادة أطفال متوفَين قد يزداد عندما تنام المرأة الحامل على ظهرها خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، حيث وجد أنه فى العديد من ولادة أجنة متوفية نامت الأمهات على ظهورهن بعد مرور 28 أسبوعا على الحمل.
تأتى النتائج من دراسة أجريت فى نيوزيلند، ونشرت هذا الشهر فى مجلة (لانسيت)، حيث أدت إلى مزيد من البحوث حول هذا الموضوع فى أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال معدو الدراسة "فى فترة الحمل اللاحق، بعد 28 أسبوعا، أصبح النوم على جانبك أكثر أمانا من ظهرك، مشيرين إلى أن المرأة التى تستيقظ فتجد نفسها على ظهرها لا ينبغى أن تقلق، لكن يجب أن تستقر فى النوم مرة أخرى على جانبها".
وفى الولايات المتحدة تمثل الولادات الميتة نحو 1% من حالات الحمل، أو ما يقرب من 24 ألف ولادة سنويا، وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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