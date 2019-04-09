شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 10 أضرار لنقص الكالسيوم فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكالسيوم من العناصر المهمة فى جسم الإنسان، حيث يساعد على تقوية العضلات والوقاية من الأمراض المختلفة، ووفقا لما ذكره موقع universityhealthnews، فإن أضرار نقص الكالسيوم على الجسم هى: ـ مشاكل العظام ومنها ألم فى العضلات وتشوه عضلات الوجه. ـ الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل والعضلات. ـ يسبب ضعف وفشل فى القلب. ـ ألم شديد فى الصدر وضيق فى التنفس. Advertisements ـ الإغماء المتكرر والشعور الدائم بالتعب والإرهاق. ـ ضعف فى القدرات العقلية والشعور بالاكتئاب والقلق. ـ تسوس الأسنان والتهابات اللثة والقرح الشديدة. ـ إعتام عدسة العين ومشاكل شديدة فى الرؤية. ـ ضعف الجهاز المناعى والإصابة بالأمراض والعدوى. ـ اضطرابات شديدة فى النوم والشعور الدائم بالأرق والتوتر.

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