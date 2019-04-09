شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لصحتك النفسية..6 طرق للتخلص من الكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمر جميعاً بفترات زمنية نشعر فيها بأننا أقل نشاطاً ولا نمتلك دوافع لعمل أى شئ، وهذا أمر طبيعى، لكن عندما تبدأ هذه اللحظات في التكرار أو تستمر لفترات زمنية أطول، قد نبدأ في رؤية أنفسنا بشكل مختلف، ويسيطر الكسل علينا، فى هذا التقرير نقدم نصائح نفسية تساعدك على التخلص من الكسل، بحسب ما ذكر موقع "Very well mind".

إذا شعرت بالكسل أو عدم الإنتاج في بعض الأحيان، فأنت بالتأكيد لست وحدك، وجدت الأبحاث أن 8 % فقط من الأشخاص الذين حددوا قرار السنة الجديدة يحققون بالفعل هدفهم المقصود.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تعيق إنتاجيتنا وتحقيق الأهداف، وتجعلنا نشعر بالكسل، في بعض الأحيان تكون هذه الأشياء متعلقة بالتوقيت والفرصة، بينما قد نخلق أحيانًا أخرى العقبات بأنفسنا من خلال أسلوبنا أو عقليتنا وطرق التفكير السلبية.



الكسل

وإليك مجموعة من الأشياء التى يجب أن تبدأ بها للتخلص من الكسل:

1-ضع خطة لنفسك

يجب عليك أن تضع خطة لنفسك من خلال ما يلى:

-إنشاء أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، قسم هدفك الأكبر إلى أهداف أصغر حتى تشعر بمزيد من الإنجاز ووجود الدافع، قسّم الأهداف إلى أهداف أصغر أو قصيرة الأجل.

-كن واقعياً بشأن مقدار الجهد أو الوقت أو المال أو المساعدة أو العوامل الأخرى التي ينطوي عليها تحقيق هذا الهدف.

-التركيز على نقاط القوة الخاصة بك، إذا كنت معتادًا على ناقد داخلي يركزعلى عيوبك وأوجه قصورك، ضع في اعتبارك أي تحدٍ واجهته وتأمل في نقاط القوة الشخصية التي استخدمتها لتجاوز هذه التجربة أو اسأل الأصدقاء أو العائلة عما يرونه لديك من نقاط القوة.

-احتفل بالانتصارات الصغيرة. يمكن أن يساعدك الاحتفال بانتصاراتك وأنت تنجز الأهداف الصغيرة، أو حتى تتغلب على الانتكاسات، على الاستمرار في المضي قدمًا وتعزيز الحديث الإيجابي عن النفس.

- اطلب الدعم، لا بأس في طلب المساعدة من الآخرين.





2- اهتم بصحتك البدنية

يمكن أن تنتج مشاعر الكسل لدينا أيضًا من كيفية تعاملنا مع أنفسنا جسديًا، يمكن أن تساعدك العناية بصحتك الجسدية في زيادة الطاقة والنشاط والإيجابية فى حياتك.

3- ما تأكله من طعام

يلعب ما نأكله من طعام دورًا مهمًا في شعورنا بالحيوية والنشاط، فهناك نوعيات من الأطعمة تساعد على رفع مستوى الطاقة والنشاط فى الجسم ومنها ما يلى:

اللوز.

سمك السلمون.

الموز.

الزبادي.

الشوفان.

الخضروات ذات الأوراق الداكنة.

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الدجاج.

الماء

أما الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها لأنها تسبب الشعور بالخمول والكسل ما يلى:

-البطاطس المقلية.

-الحلويات.

-الخبز.

-المشروبات السكرية.

-الكعك.

الحلويات

-الكحول.

يمكن أن يساعد تحريك أجسامنا في زيادة مستويات الطاقة لدينا والشعور العام بالإنتاجية، أظهرت الأبحاث أنه حتى المستويات المنخفضة إلى المعتدلة من التمارين يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الطاقة لدينا، مما يساعد على تقليل التعب والكسل.

5- النوم

أنماط النوم لدينا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة لدينا، إذا كنت تميل إلى الشعور بالكسل، فقد تعتقد أنك تحصل على الكثير من النوم في الليل أو تجد نفسك تنام لفترة طويلة أثناء النهار، يمكن أن يساعدك إنشاء روتين نوم صحي على الحفاظ على جدول نوم ثابت، وبالتالي يساعدك على الشعور بالتوازن والحيوية للقيام بالمهام والشعور بمزيد من الإنتاجية.

6- إدارة الإجهاد والتوتر

قد تجعلنا مشاعر الإرهاق والإجهاد نشعر بالكسل، ووفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، هناك بعض الطرق المفيدة لإدارة الإجهاد منها:

-ممارسة الرياضة.

-العثور على أسباب للابتسامة أو الضحك.

-زيادة الدعم الاجتماعي والتواصل مع أصدقائك.

-إدارة وقتك بحكمك.