شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث اكتئاب ما بعد الولادة وإزاى تكتشفيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب ما بعد الولادة من الأمراض الشائعة التى تحدث للمرأة بعد الحمل والولادة، وتصاب به نسبة كبيرة من النساء، ولكن ما هى أسباب اكتئاب ما بعد الولادة وكيفية اكتشافه..هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.

ذكر موقع "Net doctor" أن الشعور بالإرهاق في الأيام الأولى بعد الولادة أمر شائع بشكل كبير، وهذا أمر طبيعي ومعظم النساء بحاجة إلى الدعم وقليل من الوقت حتى يتخطوا هذه المرحلة، ولكن إذا استمرت هذه الحالة بعد أسبوع من الولادة، فقد تكون هذه علامة على حدوث شيء أكثر خطورة وهو الاكتئاب.

ولا يحدث اكتئاب بعد الولادة بعد الولادة مباشرة ويمكن أن يظهر مع مرور الأسابيع أو الأشهر، ويمكن أن يزداد سوءًا بمرور الوقت إذا لم يتم طلب المساعدة.



اكتئاب بعد الولادة

لماذا يحدث اكتئاب ما بعد الولادة ؟

يمكن أن يؤدي عدد من الأشياء إلى اكتئاب ما بعد الولادة منها:

-وجود تاريخ مرضى للاكتئاب (شخصي أو عائلي).

-التحولات الهرمونية التى تحدث بعد الحمل والولادة.

-الحرمان من النوم.

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-العزلة الاجتماعية وتجارب الولادة الصعبة هي عوامل أساسية يمكن أن تسهم في اكتئاب ما بعد الولادة.



اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب ما بعد الولادة

يمكن أن يحدث الاكتئاب بعد الولادة بطرق عديدة، وأبرز أعراض اكتئاب ما بعد الولادة:

-الشعور بالحزن والمزاج السئ.

-الشعور بأنكِ لا تستطيعين التعامل.

-الشعور بأنكِ غير قادرة على رعاية طفلك بالكامل.

-القلق وعدم القدرة على التحكم في القلق.

-الشعور بأن كل شيء هو خطأك.

-عدم العثور على المتعة في الأشياء التي كانت تجلب لك السعادة.