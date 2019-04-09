تحقيق في وجود رابط بين السجائر الإلكترونية والاختلاج

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (اف. دي. ايه) عن إطلاق تحقيق إثر ورود عدّة تقارير صحية بشأن رابط محتمل بين استهلاك السجائر الإلكترونية والاختلاجات.
وقد أشارت الوكالة في بيان لها إلى "تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية، لا سيما الشباب والبالغين اليافعين، أصيبوا لاحقا باختلاجات".
ورصدت الوكالة في المجموع 35 حالة من هذا النوع بين 2010 ومطلع العام 2019.
وأوضحت أن "هذه الحالات البالغ عددها 35 كافية لفتح تحقيق علمي لتحديد إذا ما كان هناك فعلا رابط بين تدخين السجائر الإلكترونية والاختلاجات".
وشهد استهلاك السجائر الإلكترونية ارتفاعا كبيرا في أوساط الشباب الأميركي خلال العقد الأخير بمستويات تخطت تلك المسجّلة للسجائر التقليدية.
وتحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين ومواد أخرى، لكن ليس تلك المسببة للسرطان. وآثارها على الصحة هي قيد الدراسة.
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