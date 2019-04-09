شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الكركديه والبقدونس مشروبات مدرة للبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من احتباس في البول؟ أو مشاكل في الكلى؟.. إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة صحتك في وصفة للحصول علي أفضل المشروبات المدرة للبول، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline".

اعشاب مدرة للبول

-البقدونس..

يعد من أفضل الأعشاب والخضراوات التي تقلل من مشاكل الكلي، ولذا ينصح بشكل دائم بتناول منقوعة يوميا للحصول علي جسم نظيف خالي من السموم، كما انه يعمل كمدر للبول هائل، ويعمل على تقليل فرص التعرض لأي مشاكل في الكلي، ويتم اعداده عن طريق نقع أعواد البقدونس وفي الماء وغليها جيدا.

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-الشاي الأخضر..

يعمل علي تنظيف الجسم جيدا من السموم المتراكمة داخله، كما انها تساهم بشكل كبير في ادرار البول، وكما أنه من المشروبات الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة الكلي، ولذا تناول كوبا منه قبل النوم وفور الاستيقاظ.

-الكركديه..

بالرغم من لونه المميز، وطعمه اللاذع الرائع، الا انه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تعمل علي تخلص الجسم من السموم ويعد من أفضل الأعشاب المدرة للبول، ولذا تناولك لكوبا منه يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، وأيضا يحمي الكلي من المشاكل الصحية.