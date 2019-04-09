شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح علشان يكون طفلك ذكي وموهوب وواثق من نفسه وكمان شاطر في المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ذكى وموهوب وشاطر فى المدرسة"، هى الصفات التى تتمناها أى أم فى طفلها وتسعى دائما لتحفيزه ومساعدته فى ذلك وبعض الامهات تعتقد أن انخفاض نسبة الذكاء صفات موجودة فى الطفل ولا يمكن التخلص منها

ولكن ذكر موقع parentingأن هناك بعض النصائح التى تساعد على تعزيز القدرات العقلية للطفل وتجعله من الأذكياء كما تعمل علي تنمية مواهبه وصقلها وهى



طفل ذكى

1:شجع طفلك على تحسين مهاراته فى التواصل من خلال مشاركته فى الانشطة اللفظية، فمن الممكن الحديث معه عن ما يقوم به وعن طموحاته وأحلامه وتنمية المهارات اللغوية المرتبطة بالذكاء.

2:كن صريحا مع طفلك وعزز ثقته بنفسه من خلال توفير بيئة أمنة وسعيدة فى المنزل والحديث معه عن كل مخاوفه والتخلص منها.

3: تشجيع الطفل علىاستخدام ألعاب الذكاء والتى تساعد في تنمية قدراته العقلية والتى تحتوى على أدوات تعليمية مميزة، فهذه الالعاب تساعد على ذكاء الطفل ونموعقله بشكل صحى.

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طفل

4:خصص وقتا للعب مع طفلك بشكل مباشر ذلك يساعد على تنمية الذكاء والقدرات العقلية.

5:مساعدة الطفل على القراءة وخصوصا قراءة الكتب والقصص التى تساعد على الذكاء،التي تحتوي علي الألغاز وأهداف معينة في كل قصة.

6:شجعى طفلك على استكشاف الأماكن والأشياء الغريبة التى تحاوطنا وحديثه عنها وعن سبب وجودها ونشأتها.

7:شجع طفلك على مواجهة التحديات والصعوبات فى المجتمع.

8:الحد من مشاهدة التلفزيون والجلوس أمام الكمبيوتر، واستبدالهم بالقراءة وممارسة التمارين الرياضية التى تعزز صحة الجهاز العصبى.