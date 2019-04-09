علامات تعب المولود

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 أبريل 2019 07:32 صباحاً - بما أن مولودك لا يستطيع الكلام عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن احتياجاته ومطالبه؛ لكنه بالطبع يحاول التعبير بطريقته، وطريقته هذه ليس بالضرورة أن تكون بالبكاء، فهناك طرق كثيرة يحاول فيها مولودك إيصال ما يشعر به. أغلب المواليد تكون لديهم علامات واضحة تظهر تعبهم، وبالنسبة للأم حديثة العهد ففهمها لهذه العلامات يمنحها مهارة مهمة لمساعدة مولودها على النوم والراحة.
هذه هي أغلب العلامات فانتبهي لها:
- تغير تعابير وجهه من الاسترخاء إلى التشنج.
- يبدو غير سعيد وحاجباه ينعقدان.
- ينظر بعيداً عنك.
- حركة أطرافه متوترة
- يقوم بقبض يديه.
- يحك عينيه وأذنيه.
- يتثاءب.
- لا يهدأ ويستمر بالبكاء.
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