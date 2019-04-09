تجنبي هذه الأمور في السنة الأولى من عمر طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 أبريل 2019 07:32 صباحاً - بعض الأمهات الحديثات قد يقمن ببعض الأخطاء مع مواليدهن بسبب عدم الخبرة ونقص التجربة. لذا نقدم لك هنا بعض النقاط والتي يجب عليك تجنبها في العام الأول من عمره. إن كنت تقومين بهذه الأخطاء مسبقاً فمن المهم أن تتوقفي عنها فورا. الأمومة تعلمك الكثير لذا لا تشعري بالذنب من أخطاؤك بل إسعي إلى تصحيحها:



- إطعام المولود وهو مستلقي: قد يكون الوضع الأنسب للرضاعة، ولكن احرصي على أن يكون رأس طفلك بمستوى أعلى من جسده لتجنب الاختناق كذلك تجنب المغص والغازات.

- إعطاء الطفل أطعمة تسبب الاختناق: الأطفال معرضون للاختناق في جميع الأعمار ولكن الأطفال ما دون عمر الثلاثة أعوام هم أكثر عرضة لهذا الخطر. ابتعدي عن التالي:

- البوشار او البوب كورن

- الجزر

- الحلويات الصغيرة

- الدجاج بالعضم

- قطع الفواكه الكبيرة كالأناناس والتفاح.

- الطماطم الصغيرة.

- المكسرات

- العنب

- الرمان



- تسخين زجاجة الحليب في جهاز الميكروويف: لا يوزع الحرارة بشكل متساو وقد يسبب احتراقا للمولود. بالإضافة إلى أن ذبذبات الميكرويف يغير من التركيبة الغذائية ويقلل من فعاليتها.



- إطعام الطفل في كرسي السيارة: خاصة أثناء حركة السيارة فقد يؤدي إلى الاختناق والمغص والغازات.



- تعرض الطفل لأجواء الدخان: سموم الدخان تؤدي إلى الربو، التهاب الأذن والصدر وكذلك سرطان الرئة. حتى وان كانت نسبة الدخان قليلة جدا فان مخاطرها أكبر.



- الروائح الكيميائية: حاولي استخدام مواد التنظيف الخالية من العطور كذلك الصابون وتجنبي رش العطور عليك وفي أرجاء المنزل. فالصغير يتحسس منها.



- كثرة تدفئة المولود: بعض الأمهات يلبسون مواليدهن الكثير من الملابس خشية تعرضهم للإصابة بالبرد أو تدفئة المنزل لدرجة كبيرة. كل هذه الأمور تزيد من نسبة حدوث متلازمة الموت المفاجئ وفقا لأكاديمية أطباء الأطفال الأمريكية.



- قطع الألعاب الصغيرة: الطفل يتحسس بفمه فما أن يمسك بشيء إلا ووضعه بفمه وهذه حالة طبيعية جدا لتعرفه على الأشياء. لذا تجنبي قطع الألعاب الصغيرة الحجم كي لا يتعرض للاختناق.