علامات لو ظهرت عليك تبقى بتقولك "فتش وراء المفصل الصدغى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المفصل الصدغى هو المفصل الذى يربط الفك بالجمجمة، وفى حالة تعرضه لأى مشاكل يسبب التهابا وألما شديدا فى الفك، والتى تسمى بـ" متلازمة الفك الصدغى"، قد يكون سبب المتلازمة هو (اصابة الاسنان أو الفك، الإجهاد الشديد ، التهاب المفاصل، طحن الأسنان، والإفراط فى مضغ العلكة)، وفى هذه الحالة تظهر بعض العلامات التى تدل على اصابتك باضطراب المفصل الصدغى . ووفقا لما ذكره موقع medicinenet فإن أبرز أعراض متلازمة المفصل الصدغى هى:

المفصل علامات تدل على إصابتك بمتلازمة فى المفصل الصدغى

علامات تدل على إصابتك بمتلازمة فى المفصل الصدغى 1:ألم شديد فى الفك. 2:ألم فى الاذن. 3: الصداع الشديد والمستمر. 4: تصلب أو التهاب عضلات الفك. 5: ألم فى منطقة مفصل الفك. 6: عدم وضوح الرؤية. 7:تشنجات عضلات الفك. Advertisements 8: ألم الوجه والفك وتنميل شديد على احدى جانبى الوجه. 9:صعوبة فى المضغ. 10: الدوخة والدوار. وفى الغالب يكون علاجها عن طريق طرق علاج المفصل الصدغى طرق علاج المفصل الصدغى

الفك 1: كمادات المياد الباردة. 2: تناول الادوية المضادة للالتهاب والمسكنة للألم. 3:الابتعاد عن مضغ العلكة والأطعمة الصلبة واستبدالها بالأطعمة اللينة. 4: الحد من الاجهاد الذهنى والبدنى . 5:استخدام الزيوت الطبيعية لتخفيف الألأم ومنها زيوت البابونج والبردقوش. 6:يكون العلاج عن طريق حقن البوتكس والعلاج الطبيعى او الجراحة فى الحالات الصعبة.

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