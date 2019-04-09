أضرار حبوب الجينسينج أهمها انخفاض السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبات الجينسنج هو نبات ينمو في كوريا وشمال شرق الصين وفي أقصى شرق سيبيريا، ويستخدم الناس الجذر لصنع الدواء، ويؤخذ عن طريق الفم لتحسين التفكير والتركيز والذاكرة ومرض الزهايمر وكفاءة العمل والقدرة على التحمل البدني ومنع تلف العضلات من ممارسة الرياضة والقدرة على التحمل الرياضي.



أضرار حبوب الجينسينج

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “WebMD” يستخدم بعض الأشخاص الجينسنج لمساعدتهم على التغلب على التوتر وكمنشط عام لتحسين الحالة الصحية.

ويستخدم الجينسنج أيضًا للاكتئاب والقلق والتعب العام ومتلازمة التعب المزمن (CFS) ، والتصلب المتعدد ، لتعزيز الجهاز المناعي ، ولمكافحة الالتهابات المعينة في مرض الرئة يسمى التليف الكيسي.

تشمل الاستخدامات الأخرى للجينسينج:

علاج فقر الدم ، التهاب الشعب الهوائية المزمن ، أنفلونزا الخنازير ، مرض السكري ومرض السكري ، التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة) ، الحمى ، صداع الكحول ، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، مشاكل الخصوبة والضعف الجنسي لدى الرجال ، لزيادة الإثارة الجنسية عند النساء والربو.



أضرار حبوب الجينسينج

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ويستخدم جينسينج أيضًا في اضطرابات النزيف، وفقدان الشهية ، والقيء ، ومشاكل في الأمعاء ، وحصوات المرارة ، ورائحة الفم الكريهة ، والألم العضلي الليفي ، ومشاكل النوم (الأرق) ، وآلام الأعصاب ، وآلام المفاصل ، والدوخة ، والصداع ، وفقدان السمع ، والتشنجات ، واضطرابات السمع الولادة.

أضرار حبوب الجينسينج

الجينسنج غير آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم ، على المدى الطويل (أكثر من 6 أشهر)، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون له بعض الآثار الشبيهة بالهرمونات التي قد تكون ضارة مع الاستخدام لفترة طويلة.

والتأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو مشكلة النوم (الأرق) وألم في الثدي ، وزيادة في معدل ضربات القلب ، وارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم ، وصداع ، وفقدان الشهية ، والإسهال ، والحكة ، والطفح الجلدي ، والدوخة ، وتغيرات المزاج ، والنزيف المهبلي ، والآثار الجانبية الأخرى.

تشمل الآثار الجانبية غير المألوفة التي تم الإبلاغ عنها طفحًا شديدًا يسمى متلازمة ستيفنز جونسون وتلف الكبد وتفاعلات الحساسية الشديدة.



أضرار حبوب الجينسينج

الحمل والرضاعة الطبيعية: غير آمن الجينسينج على الأرجح عند تناوله عن طريق الفم أثناء الحمل.

حالات النزيف: الجينسنغ يبدو أنه يتداخل مع الدم.

أمراض القلب: الجينسنغ يمكن أن يؤثر على إيقاع القلب وضغط الدم بشكل طفيف في اليوم الأول الذي يتم استخدامه فيه.

مرض السكري: الجينسنج قد يخفض نسبة السكر في الدم.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات: