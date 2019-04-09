شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تكيس المبايض بالأدوية والتمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد اختبار لتشخيص متلازمة تكيس المبايض نهائيًا، ومن المحتمل أن يبدأ طبيبك بمناقشة حول تاريخك الصحى، بما في ذلك فترات الدورة الشهرية وتغييرات الوزن، ويشمل الفحص البدني فحص علامات نمو الشعر الزائد ومقاومة الأنسولين وحب الشباب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، يوصى الطبيب بما يلى لفحص تكيسات المبايض عند السيدات:

فحص الحوض.

يقوم الطبيب بفحص الأعضاء التناسلية بصريًا ويدويًا بحثًا عن النمو أو أي تشوهات أخرى.

تحاليل الدم.

قد يتم تحليل دمك لقياس مستويات الهرمونات، وهذا الاختبار يمكن أن يستبعد الأسباب المحتملة لتشوهات الحيض أو زيادة الاندروجين، وقد يكون لديك فحص دم إضافي لقياس نسبة تحمل الجلوكوز ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

الموجات فوق الصوتية.

يفحص طبيبك مظهر المبيض وسُمك بطانة الرحم

تغيير نمط الحياة

علاج تكيس المبيض

قد يوصي طبيبك بفقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية جنبا إلى جنب مع أنشطة التمارين المعتدلة.

الأدوية



علاج تكيس المبايض

لتنظيم الدورة الشهرية ، قد يوصي طبيبك بما يلي:

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مزيج حبوب منع الحمل.

حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجستين تقلل من إنتاج الأندروجين وتنظيم الاستروجين.

العلاج البروجستين

أخذ هرمون البروجستين لمدة 10 إلى 14 يومًا كل شهر إلى شهرين يمكن أن ينظم الدورة الشهرية ويحمي من سرطان بطانة الرحم.



علاج تكيسات المبايض

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

للمساعدة في تقليل آثار متلازمة تكيس المبايض ، حاول:

الحفاظ على وزن صحي.

فقدان الوزن يمكن أن يقلل من مستويات الأنسولين والأندروجين وقد يستعيد التبويض.

الحد من الكربوهيدرات.

الوجبات الغذائية قليلة الدسم وعالية الكربوهيدرات قد تزيد من مستويات الأنسولين، واختيار الكربوهيدرات المعقدة ، والتي ترفع مستويات السكر في الدم ببطء أكثر.

زيادة النشاط

التمرين يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وإذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض ، فإن زيادة نشاطك اليومي والمشاركة في برنامج تمرين منتظم.