انت الان تتابع موضوع تعليمات و نصائح بعد عملية المياه البيضاء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المياه البيضاء هي بروتينات تتكون على عدسة العين وتتسبب في منع العدسة عن إرسال الصورة للشبكية، ومِن الجدير بالذكر أن الشبكية تعمل على تحويل الضوء القادم مِن العدسة لإشارات يتم إرسالها للعصب البصري الذي يقوم بحمل هذه الإشارات للدماغ، ويجب العلم أن المياة البيضاء تتكون على عدسة العين بشكل تدريجي وقد تتسبب في الإصابة بالعمى ويمكن أن تحدث في عين واحدة أو كلا العينين، وفي الغالب هذه المياة البيضاء تكون شائعة كثيراً لدى كبار السن، وفي الغالب يكون السبيل لإزالتها هو إجراء عملية المياة البيضاء.

أعراض الإصابة بالمياه البيضاء

يمكن أن تتكون المياة البيضاء على جزء صغير مِن عدسة العين وفي هذه الحالة لا يمكن أن تؤثر على الرؤية ولكن إذا ما كان حجمها كبير بعض الشيء فقد يحدث إضطراب في الرؤية وهذا الإضطراب يزداد كلما كان حجم المياه أكبر ولهذا الأمر الكثير مِن الأعراض التي تشمل :

1- عدم إتضاح الرؤية.

2- صعوبة الرؤية في أوقات الليل بشكل خاص.

3- التحسس مِن الضوء.

4- الحاجة الشديدة لضوء قوي عند القراءة أو القيام بأي نشاط يتطلب قدر مِن التركيز.

5- تغيير العدسات اللاصقة والنظارات بشكل متكرر.

6- إصفرار الألوان أو رؤيتها تتلاشى بعض الشيء.

7- رؤية هالة حول الأضواء.

8- الرؤية المزدوجة في العين الواحدة.

أهم أسباب تكون المياه البيضاء

تكون المياة البيضاء على عدسة العين ومنع الأشعة مِن المرور يمكن أن يحدث نتيجة إستنشاق هواء ملوث أو التدخين أو شرب المشروبات الكحولية، كما قد يكون لهذا الأمر أسباب أخرى مثل :

1- أسباب متعلقة بالسن

كلما زاد العمر كلما كانت إحتمالية تكون مياة بيضاء أكبر فهذا الأمر شائع كثيراً لدى كبار السن.

2- أسباب خلقية

يولد بعض الأطفال بمياه بيضاء على عدسة عينهم وهذا الأمر يكون غالباً بسبب تعرض الأم لإلتهابات خلال فترة الحمل أو بسب نمو الجنين بشكل سيء في الرحم.

3- أسباب ثانوية

المياة البيضاء يمكن أن تتكون في عدسة العين بسبب الإصابة بمرض السكري او التعرض لأشعة فوق بنفسجية أو تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المدرة للبول أو دواء الكورتيكوستيرويد.

إحتياطات لابد مِن إتخاذها بعد عملية المياه البيضاء

1- النشاط

بعد العملية يمكن إستئناف الأنشطة العادية اليومية في أي وقت ولكن لابد مِن تجنب الرياضة والأعمال الشاقة ويحبذ الإبتعاد عن قيادة السيارة في اليوم التالي للعملية فبالرغم مِن أن الجرح الناتج عن العملية يكون في غاية الصغر إلا أن أي إجهاد أو ضغط أو سقوط أو ضربة للعين قد يتسبب في مضاعفات خطيرة، ولهذا فإنه يجب تأجيل الأعمال الشاقة التي تتسبب في إجهاد العين لما بعد العملية بأربعة أسابيع على الأقل، كما يجب تجنب فرك أو عصر العين خلال هذه الفترة.

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2- الحماية

في الشارع يحبذ إرتداء واقي العين ( درع للعين )، وكذلك الأمر قبل الذهاب للنوم وهذا فقط خلال الإسبوع الأول مِن العملية.

3- غسل الوجه

خلال الشهر التالي للعملية يجب أن تغمض عينيك عند غسلك لوجهك.

4- الإستحمام

عند غسل الشعر خلال الإستحمام يجب إمالة الرأس للخلف لتجنب دخول قطرات الماء للعين.

5- الرياضة

الأنشطة اليومية العادية يمكن إستئنافها مباشرة بعد العملية ولكن الأنشطة الشاقة مثل الركض ورفع الأثقال والسباحة والزراعة يجب تجنبها لمدة شهر على الأقل.

6- العلاقة الزوجية

يمكن إستئناف العلاقة الزوجية الحميمة بعد إسبوعين على الأقل مِن العملية.

7- مستحضرات التجميل

يجب بل ولابد على النساء تجنب وضع أياً مِن مستحضرات التجميل حول العين خلال الإسبوعين التاليين للعملية.

8- الحمية الغذائية

ما مِن قيود غذائية على الإطلاق حيث يمكن متابعة النظام الغذائي المعتاد مباشرة بعد العملية ولكن في حالة وجود نظام غذائي معين بسبب مشاكل طبية أخرى فإنه يجب الإلتزام بنصائح الطبيب على الفور.

9- العمل

يحبذ مباشرةً العمل بعد يومين على الأقل مِن العملية.

10- السفر

يجب تجنب السفر خلال الإسبوع التالي للعملية وما مِن حاجة للقلق مِن السفر جواً طالما أن العين تظل رطبة بإستخدام الدموع الإصطناعية خلال الرحلة.

كيفية الوقاية مِن إحتمالية الإصابة بمياه بيضاء

1- إجراء فحوصات روتينية للعين للمساعدة على إكتشاف تكون المياه البيضاء بشكل مبكر والوقاية مِن إحتمالية الإضطرار لإجراء عملية، ومِن الجدير بالذكر أن هذه الفحوصات تساعد على إكتشاف الكثير مِن الأمراض الأخرى التي قد تصيب العين.

2- علاج المشاكل الصحية مثل السكرى وغيره.

3- إتباع نظام عذائي صحي يتضمن الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات يساعد على حماية العين مِن الكثير مِن الأمراض.

4- عند الخروج في الشمس يحبذ إرتداء النظارات الشمسية الواقية فالنظارات الشمسية تقي العين مِن الأشعة فوق البنفسجية.

5- في حالة التدخين يجب بل ولابد مِن التوقف فوراً.

6- تجنب المشروبات الكحولية.