انت الان تتابع موضوع دلالات خروج الافرازات البنية عند البنات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

ان المهبل يعرف على انه تلك القناة المرنة والتي تحتوي على عضلة مبطنة ببعض الطبقات من الخلايا الطلائية، تلك الطبقات التي تعمل على توفير اللزوجة وأيضا الاحساس، كما ان المهبل هو القناة الوحيدة التي تؤدي الى الرحم، وهو الذي يبدا بفتحة المهبل من الخارج واخره وعنق الرحم من الداخل، كما ان تلك القناة الصغيرة هي التي يتدفق من خلالها دم الحيض الذي يأتي من الرحم اثناء الدورة الشهرية، كما انها القناة التي يخرج منها الجنين من رحم امه، ولكن يسائل البعض لماذا يحدث نزول الكثير من الافرازات البنية من المهبل وكيفية علاجه.

ما هي الافرازات المهبلية

ان الافرازات المهبلية عادة ا تكون من الأمور الطبيعية وعادة ما تكون من الأمور المنتظمة، وبالرغم من ذلك فانه هناك بعض الأنواع المختلفة من الافرازات التي تحدث وهي التي تكون دليل على وجود بعض الامراض او عدوى ما، وعادة ما تكون لك الافرازات بعضها صفراء او خضراء او حتى بنية اللون، كما انه من الممكن ان تجدها كثيفة للغاية وأيضا لزجة، ونجدها عادة في كثير من الأحيان نجد ان لها رائحة كريهة للغاية.

وغالبا ما تكون تلك الافرازات هي عبارة عن عدوى بكتيرية او حتى افرازية، ولكن الافرازات البنية عادة ما تكون بسبب اختلاط بعض الدم الموجود في المهبل مع الافرازات المهبلية، وهو الامر الطبيعي الذي من الممكن ان يحدث.

والسبب في اللون البني، هو ان الدم مع مرور الوقف يتغير لونه من اللون الأحمر الى اللون البني، وعادة ما يكون الدم القديم موجود في بعض البنات، ولكن عليك ان تعلم انه من الأشياء الحميدة للغاية، وعليك ان تعلم ان الافرازات البنية هي اختلاط الدم المتبقي من الحيض، ولكن ذلك الدم عادة ما يأخذ بعض الوقت حتى يخرج من المهبل.

ما هي أسباب نزول الافرازات البنية من المهبل

عادة ما يكون هناك بعض الافرازات التي تخرج من المهبل وأيضا عنق الرحم وكمية من السائل المخاطي وأيضا الافرازات الشفافة، ولكن هناك بعض الأمور الهامة والتي تكون سبب في نزول الافرازات البنية من المهبل ومن أهمها.

1_ الهرمونات والدورة الشهرية، عادة ما يكون تقلب الهرمونات سبب في حدوث الافرازات البنية، فيمكن ان يتسبب الانخفاض في هرمون الاستروجين التي توجد في الدم اثناء الاباضة، وعادة ما يلاحظها السيدات اللواتي يعانون من عدم انتظام الدورة الشهرية، وعادة ما تظهر أيضا للنساء في أواخر الدورات الشهرية قبل سن الياس، وأيضا للسيدات اللواتي يعانون من متلازما تكيس المبايض.

Advertisements

2_ العدوى والأسباب الجنسية، فمن الممكن ان يتسبب في التهاب الجهاز التناسلي في بعض الأحيان مع وجود نزيف خفيف والتي تؤدي الى حدوث بعض الافرازات البنية، وهي تكون بسبب بعض الامراض على بعض الامراض مثل، السيلان والكلاميديا، ولكن عليك ان تلاحظ ان تلك الامراض تؤدي الى تأكل شديد في بطانة المهبل.

3_ بعض الأسباب التناسلية الاخرى، يمكن ان تظهر أيضا الافرازات البنية بعد عملية جراحية التي تحدث في الجهاز التناسلي، او وجود سدادة قطنية في الداخل وهي التي لابد من ازالتها في أقرب وقت حتى تمنع حدوث عدوى ما.

ما هي علاج افرازات المهبل البنية

ان الافرازات البنية عادة ما يكون لها الكثير من العلاجات، كما ان هناك بعض الافرازات البنية تكون بسبب بعض الامراض والعدوى، ولكن عليك معرفة سبب العدوى حتى تستطيع استخدام العلاج المناسب لحالتك، لذا فان علاج الافرازات البنية يختلف مع اختلاف العدوى ومن أهمها هي.

1_ علاج الافرازات البنية بسبب العدوى، إذا كان سبب الافرازات البنية التي توجد في المهبل او حتى العدوى في الجهاز التناسلي، فالعلاج في تلك الحال يكون عن طريق اخذ الكثير من المضادات الحيوية، وهي التي تعمل على القضاء على البكتيريا او حتى الفطريات.

2_ علاج الافرازات البنية بسبب اضطرابات تخثر الدم، والتي يجب معالجتها من نزيف الدم، ويكون ذلك سبب في توقف الافرازات البنية.

3_ علاج الافرازات البنية بسبب الاورام، لذا يجب تشخيص الافرازات البنية حتى تتم عملية تصوير الرحم وأيضا القناة المهبلية بالتصوير التليفزيوني للرحم، وأيضا القناة المهبلية الذي يتم تصويره بالقناة الفوق صوتية، ويكون ذلك بهدف الكشف عن وجود أي اورام مبكرة، والتي إذا وجدت عليك ان تقوم بالاتصال بالطبيب على الفور، وعادة ما يكون التدخل الجراحي واستئصال الورم هو الحل الأمثل.

ما هو الفرق بين الافرازات البنية وأيضا الحمل والدورة

من الممكن ان تلاحظ وجود الكثير من الافرازات البنية والتي عادة ما تظهر في منتصف الدورة الشهرية، هي تعتبر بمثابة إشارة على حدوث الاباضة، ومن الممكن ان تكون تلك الافرازات لها لون احمر فاتح او حتى تظهر بلونها البني او اللون الوردي، وهي عادة ما تكون بسبب اختلاط السائل في عنق الرحم وخاصة في أيام الاباضة فقط.