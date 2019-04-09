انت الان تتابع موضوع تمارين للاطفال 10 سنوات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحتاج الأطفال في هذه السن إلى نشاط بدني لبناء القوة والتنسيق والثقة ، وذلك من أجل التأسيس لنمط حياة صحي. كما أنهم يكتسبون المزيد من التحكم في مدى نشاطهم ، يجب أن يتمتع الأطفال في سن المدرسة بالعديد من الفرص للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضة والألعاب التي تناسب شخصيتهم وقدرتهم وعمرهم واهتماماتهم. ولن يمانع معظم الأطفال في الحصول على جرعة يومية من اللياقة البدنية طالما أنها ممتعة.

إرشادات النشاط البدني للأطفال في سن المدرسة

– احصل على ساعة أو أكثر من النشاط البدني المعتدل والقوي في معظم الأيام أو جميعها

– المشاركة في عدة نوبات من النشاط البدني لمدة 15 دقيقة أو أكثر كل يوم

– تجنب فترات عدم النشاط لمدة ساعتين أو أكثر إلا في حالة النوم

اللياقة البدنية في المنزل

يفكر العديد من أولياء الأمور والأطفال في الألعاب الرياضية المنظمة عندما يفكرون في اللياقة البدنية. على الرغم من أن هناك العديد من المزايا للتوقيع على أحد الأطفال في فريق الكرة اللينة ، إلا أن التمارين والألعاب مرة أو مرتين في الأسبوع لن تكون كافية للوصول إلى أهداف النشاط. أيضا ، لم يعد بإمكان الآباء الاعتماد على التربية البدنية في المدارس لتوفير ما يكفي من النشاط البدني للأطفال.

اللياقة البدنية للأطفال

من خلال الأنشطة البدنية ، يتعلم الأطفال عن الروح الرياضية وتحديد الأهداف ومواجهة التحديات والعمل الجماعي وقيمة الممارسة ، لذا ضع في اعتبارك عمر طفلك ومستوى نموه وقدراته الطبيعية واهتماماته.

– الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات يحبون المهارات الجسدية الأساسية واللعب مثل القفز والرمي والركل والصيد. حيث يستمتع البعض بذلك في فرق رياضية منظمة ، لكن يفضل دائمًا قيام الأطفال بالتمرينات الرياضية في بطولات الدوري غير التنافسية فهي الأفضل دائمًا للأطفال الصغار. وعلى الآباء والمدربين إظهار الدعم دائمًا عن طريق تدريب فريق الأطفال أو الهتاف من المدرجات أثناء أداء التمارين.

– بينما يقوم الأطفال من عمر 9 إلى 12 عامًا بتكرير وتحسين وتنسيق المهارات. يصبح البعض أكثر التزامًا بالرياضة ، بينما يتسرب الآخرون ويهربون من استكمال التمارين مع ارتفاع المنافسة وتحسين مستوى اللعب.

– لا بأس إذا كان الطفل غير مهتم بالرياضات التقليدية ، ولكن من المهم إيجاد طرق بديلة للنشاط.

– شجع الطفل الذي لا يحب كرة القدم أو كرة السلة أو غيرها من الرياضات الجماعية على استكشاف الخيارات النشطة الأخرى ، مثل الكاراتيه والمبارزة والغولف وركوب الدراجات والتزلج على الجليد والتنس.

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تمارين للاطفال 10 سنوات

وفيما يلي بعض التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل. وهي بسيطة بما يكفي بحيث يتمكن الأطفال من تنفيذ معظمهم فقط انتبه لهم أثناء أداء مثل هذه التمرينات:

اللوح الخشبي

وهي التظاهر بأنك لوح خشبي كالتالي: ضع المرفقين على الأرض ، ثم ارفع أطراف أصابع قدميك ، واجعل ظهرك مستقيماً وشد عضلاتك في خط. لمدة 30 ثانية جيدة جدًا إذا ما استطاع أطفالك الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

القرفصاء

ضع قدميك بعرض الكتفين مع ثني الركبة كما لو كنت جالسًا على صندوق غير مرئي. مع وضع ذراعيك حول الركبتين لمدة 30 ثانية ، وهي فترة جيدة جدًا مع المواظبة عليها

الانثناء

اتخذ خطوة للأمام ، حاول لمس ركبتك الخلفية ، وتأكد من أن ركبتك من الأمام في وضع ثابت 30 ثانية جيدة جدًا لأداء هذا التمرين

متسلقو الجبال

في هذا التمرين سوف تقوم بالتسلق ولكن على الأرض كالتالي: نم على الأرض على البطن ثم ابدأ في الزحف ولكن ليس على البطن عن طريق مشط القدم وكأنك تتسلق الجبل ، ثم قم بالتناوب مع إحضار قدم واحدة في كل مرة للأمام نحو الإبط ثم قم بتمديد جسمك للخارج. مع تكرار التمرين لمدة دقيقة واحدة فقط كافية.

ركلات الفراشة

استلقى على ظهرك ، ارفع قدميك بعيدًا عن الأرض وكأنك تركب دراجة قم بالتبديل لمدة دقيقة كافية جدًا لأداء هذا التمرين.