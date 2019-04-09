انت الان تتابع موضوع اسباب الم الكلى المفاجئ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ألم الكلى المعروف أيضًا باسم الألم الكلوي ، ناتج عن إصابة الكلى أو ضعفها أو التهابها، فالكلى هي عبارة عن زوج من الأعضاء على شكل حبوب تقع على جانبي العمود الفقري وتكون مسؤولة عن تصفية الدم والحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم. قد يوصف الألم بأنه ممل وخفقان أو حاد وشديد حسب السبب الكامن وراءه. في حين أن الألم في الكلى قد يكون في بعض الأحيان بسبب آلام الظهر ، وفي هذه الحالة يكون الإحساس أعمق بكثير ويقع أعلى الجزء العلوي من الظهر ، أسفل الأضلاع مباشرة.

أنواع ألم الكلى

يمكن تصنيف ألم الكلى على أنه أحادي الجانب إذا تأثرت كلية واحدة أو كانت ثنائية إذا تأثرت كلتا الكليتين. قد يوفر هذا دليلًا على ما إذا كانت المشكلة جوهرية تحدث داخل الكلى، أو ذات الصلة بأعضاء فوق الكلى، أو ما بعد الكلى ويتعلق بالانسداد أو الاضطراب أسفل الكلى.

أسباب آلام الكلى

أسباب آلام الكلى واسعة ويمكن وصفها على نطاق واسع بأنها إما عدوى أو صدمة أو إعاقة أو نمو.

1- عدوى الكلى

عادة ما تسبب الالتهاب الكلوي ، المعروف أيضًا باسم التهاب الحوض والكلية ، البكتيريا ويمكن أن تؤثر على كليتيهما أو كليهما. التهاب الحوض والكلية الحاد هو نوع يصيب الكلى فجأة وبشدة ، في حين يشار إلى الحالات المتكررة الأكثر اعتدالا بالتهاب الحوض والكلية المزمن، وعادة ما يحدث التهاب الحوض والكلية من عدوى انتشرت من الجهاز البولي السفلي ، بما في ذلك الحالب والمثانة أو مجرى البول، التهاب الحوض والكلية الحاد يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان على مدى يومين. تشمل الأعراض:

– ألم كلوي أحادي أو ثنائي ، غالبًا ما يكون حادًا ومكثفًا ، محسوسًا بالظهر والجنب أو البطن أو الفخذ.

– ارتفاع في درجة الحرارة

– قشعريرة الجسم

– استفراغ و غثيان

– إعياء

– ارتباك

– التبول المؤلم أو الحرق ( عسر البول )

– رائحة ولون البول

– دم في البول ( بيلة دموية )

– حاجة متكررة للتبول (إلحاح البول)

2- إصابة الكلى

تسبب الصدمة الكلوية إما من خلال تأثير قوة حادة أو جرح اختراق يخترق كليتين أو كليهما، بسبب وضع الكلى الضعيف في البطن ، وتعد هذه الإصابات غير شائعة. وتتمثل أغلب حالات الإصابات الكلوية في : حوادث السيارات ، والاعتداءات الجسدية ، والسقوط الحاد، أما عن أعراض مثل هذه الإصابات فليست دائمًا أعراض ملحوظة، وفي بعض الأحيان قد يصاب البعض بالألم، فقد يكون الألم خفيفًا وليس محددًا ، وقد يكون أو لا يكون هناك أي علامات على وجود كدمات أو إصابة جسدية. إلا أنه من المؤكد أن لمس منطقة الكلى عادة ما يسبب الألم، وتتمثل أعراض إصابة الكلى فيما يلي:

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قد تشمل الأعراض المميزة الأخرى الحمى ، بول دموي ، عدم القدرة على التبول (احتباس البول) ، عدم التركيز ، معدل ضربات القلب السريع ( عدم انتظام دقات القلب ) ، ألم وتورم في البطن. وفي حالة ظهور أعراض مثل هذه يجب الذهاب فورًا إلى عيادة الطوارئ.

3- انسداد كلوي

المعروف أيضًا باسم التهاب المسالك البولية الانسدادي، يمكن أن يحدث انسداد كلوي في الكلى أو نتيجة انسداد المسالك البولية. وهو ما يؤثر على الحالب وقد يتسبب في ألم أحادي أو ثنائي. وفي أغلب الوقت يميل انسداد مجرى البول في المثانة أو مجرى البول إلى التأثير على كلا الكليتين، وقد يكون سبب الانسداد نتيجة للأسباب التالية:

– حصوات الكلى

– حصوة المثانة

– التهاب المسالك البولية (UTI)

– تضخم البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا)

– حمل

– قسطرة طويلة الأجل

– تخثر الوريد الكلوي (جلطة دموية في الكلى)

– المثانة العصبية (ضعف المثانة المرتبطة بالأعصاب)

– سرطان المثانة ، سرطان عنق الرحم ، القولون والمستقيم ، سرطان البروستاتا ، أو الرحم

– الارتجاع الحويصلي (اضطراب خلقي يتدفق فيه البول إلى الكليتين)

عندما يحدث انسداد لأي سبب من الأسباب السابقة، ستبدأ الكلى في الانتفاخ ، وهي حالة يشار إليها بالتسمم المائي . تتضمن الأعراض ألمًا في الفخذ أو البطن جنبًا إلى جنب مع الحمى وعسر البول والإلحاح البولي والغثيان.

يمكن أن تختلف الأعراض حسب موقع وشدة الانسداد. غالبًا ما تسبب حصى الكلى معظم الألم ، وتتركز عادةً في الجنب وتنتقل إلى البطن ، والبعض الآخر أقل تحديدًا ولكن يمكن أن يزداد سوءًا إذا ترك الانسداد بدون علاج ، مما يؤدي إلى الحمى والتعرق والقشعريرة والقيء وبول ​​دموي ونقص البول الناتج.

4- أورام الكلى أو الخراجات

لا تسبب أورام الكلى أو الخراجات عادة ألمًا ما لم يكن النمو متقدمًا أو كان الإنفاق واسعًا.