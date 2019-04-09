انت الان تتابع موضوع اسباب الم وسط البطن فوق السره والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يعاني البعض من بعض الأوجاع في البطن وتحديدا فوق منطقة السرة، وتلك المشكلة التي قد تواجه البعض ويجدها أمر طبيعي ولا يهتم بها ولكن يؤكد لنا الكثير من الأطباء ضرورة الكشف عن الشعور بأي ألم في الجسم، ومن الممكن أن يكون الألم وقتي ويزول بعد فترة أو ألم مستمر الأمر الذي يدفع البعض إلى القلق والتوتر ومن ثم الذهاب إلى الطبيب المعالج من أجل التأكد من عدم وجود مشكلة صحية خطيرة.

أسباب ألم البطن ومنطقة السرة

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بألم في منطقة البطن والتي تصل إلى السرة أيضا ومن بين أكثر الأسباب شيوعا في تلك المشكلة الصحية ما يلي:

1- ارتداء الملابس الضيقة وخاصة السراويل الضيقة التي تؤدي إلى الشعور بذلك الألم.

2- المعاناة من مشكلة الفتق السري وهي من الأسباب الأكثر شيوعا في تلك الحالة المرضية.

3- المعاناة أيضا من وجود إعاقة في الفتق السري.

4- كما يوجد بعض الأسباب الأخرى والتي من بينها التمزق العضلي حول منطقة السرة.

5- الانسداد المعوي هو الآخر من بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ألم في البطن وفي منطقة السرة تحديدا، وتكون الأعراض هنا مشابه بشكل كبير إلى الأم الذي يحدث خلال التعرض إلى انتفاخات البطن.

6- الزائدة الدودية وحدوث التهابات بها أيضا من بين الأشياء التي تؤدي إلى ألم في منطقة السرة والبطن وهنا يكون الألم مستمر ويعاني الشخص من ألم مبرح في المنطقة اليمنى من البطن وحول السرة.

7- وجود التهابات في المثانة أيضا من المسببات الرئيسية لتلك المشكلة ومن الممكن أن يصل ذلك الألم إلى الكلى الأمر الذي يشعر المريض بألم حول منطقة السرة، وتجدر الإشارة أن ذلك السبب من بين الأسباب الرئيسية للتعرض إلى ألم البطن والمثانة خاصة في الرجال عن السيدات.

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8- الحصوات المرارية هي الأخرى من الأسباب المباشرة في التعرض إلى ألم البطن والسرة ومن الممكن أن يتسبب الألم في حدوث تشنجات وهنا يلاحظ تغيير لون البشرة إلى اللون الأصفر مع معاناة من بعض أعراض أخرى.

9- حصوات الكلى أيضا من المشاكل الأكثر شيوعا في ألم البطن مع منطقة السرة كما يؤدي إلى وجود ألم ووجع شديد في أحد الجانبين من الظهر، ومن الممكن أن تصاحب تلك الحالة المرضية بعض من الأعراض الأخرى والتي من بينها تغير لون البول والارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة وغيرها من الأعراض.

10- التعرض إلى مشكلات في الرحم وهي من الأمراض التي تصيب السيدات وتتعرض المرأة إلى بعض المشاكل والتي من بينها تكيسات في المبايض بالإضافة إلى التعرض إلى الدوخة مع الغثيان وغيرها من الأعراض المختلفة.

11- الأورام الخبيثة فمن الممكن أن يكون ذلك الألم ناتج عن التعرض عن بعض الأورام الخطيرة في أعضاء البطن مثل سرطان الكبد والبنكرياس وهنا يجب متابعة المريض للتأكد من الأمر ووضع خطة علاجية مناسبة.

ألم البطن والسرة مع الغثيان

ومن الممكن أن يصاحب الألم الذي يشعر به الشخص في منطقة البطن والسرة الغثيان ويوجد أسباب عدة في التعرض إلى تلك المشكلة الصحية والتي من بينها ما يلي:

1- التعرض إلى قرحة المعدة

أن المعاناة من قرحة المعدة من بين الأسباب المباشرة في التعرض إلى ألم البطن وفوق السرة وتظهر تلك المشكلة بشكل واضح عندما يتناول الشخص الطعام كما يعاني المريض من الغثيان والانتفاخات في البطن أيضا.

2- التهاب المعدة

من الممكن أن يؤدي التهابات المعدة إلى الشعور بالألم في منطقة البطن والمنطقة التي تحيط بالسرة، وقد يشعر الشخص بالمزيد من الألم عند تناول الطعام وقد يؤثر الأمر على شهية الشخص والشعور بالغثيان والتقيؤ وعلى الشخص تناول الأدوية التي تعمل على تسهيل الهضم والتهابات المعدة من الممكن أن تنتج عن بعض المسببات والتي من بينها ما يلي.

1- التعرض إلى الالتهابات المزمنة.

2- المعاناة من وجود حصوات في المرارة.

3- معاناة الشخص من وجود جرثومة في المعدة.

4- ومن الممكن أن تنتج عن نقص في إنزيمات الهضم داخل المعدة.

ألم البطن والسرة مع الاسهال

ومن الممكن أن يعاني المريض من الألم في منطقة البطن مع السرة مع وجود إسهال وهو ناتج عن بعض مسببات هامة والتي من بينها ما يلي:

التعرض إلى التسمم الغذائي

من الممكن أن يؤدي التعرض إلى التسمم الغذائي إلى الشعور بألم في منطقة البطن والسرة ويوجد عدة أعراض مرفقة لذلك الألم من بينها الغثيان والإسهال الشديد وغيرها من الأعراض التي تمثل خطورة على الصحة