انت الان تتابع موضوع نشرة ارشادات ” علاج شامبكس ” .. champix والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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دواء شامبكس اسمه العلمي دواء فارينيكلين وهو يعمل عن طريق التحفيز والارتباط بكافة المستقبلات الدماغية التي تسبب الإدمان على النيكوتين، فهذا الدواء يساعد في تحفيز تلك المستقبلات، وتهيج الدماغ بعد تناوله لأنه مشابه للنيكوتين، ولذلك فأنه من شأنه أن يُقلص الرغبة في التدخين، والحد من أعراض الإنقطاع الصعبة أثناء عملية التوقف عن التدخين.

الآثار الجانبية لتناول علاج شامبكس

أثبتت الدراسات أن هناك بعض الآثار الجانبية التي تنتج عن تناول علاج شامبكس للحد من التدخين، ومن بينها تلك الآثار :

الاحساس بالتقيؤ والغثيان.

الرغبة الدائمة في الصداع.

وجود أحلام غريبة لدى الشخص الذي يتناوله.

الامساك الشديد لدى الفرد.

الشعور الدائم بالدوخة.

جفاف الفم المستمر.

وجود اضطرابات في النوم.

يتسبب في اضطراب السبيل التنفسي العلوي.

حدوث اختلال في وظائف الكبد.

إصابة المريض بفقر الدم.

عدم انتظام في ضربات القلب.

ألم في المفاصل.

الإصابة بمرض الرعاف في بعض الحالات.

الصداع والأرق والصعوبة في النوم.

حالات بسيطة من الاضطراب النفسي لدى بعض المستخدمين ومنها ” الاكتئاب والأفكار الانتحارية “.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بالدوار والاسهال.

قد يصاب المريض بكل من ” الاكتئاب، الهوس، الذهان، الهلوسة، جنون العظمة، الأوهام، التفكير في القتل، القلق، الذعر، الانتحار التام أو محاولة الانتحار”.

أضرار استخدام فارنيكلين

يتسبب استخدام دواء فارنيكلين في بعض الأضرار لمستخدميه ومن بينها :

زيادة الأفكار والميول الانتحارية وتغيير السلوك، وهذا الأمر قد دفع مؤسسة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لوضع صندووق التحذيرت الأسود على العلبة والذي يستدعي التوقف عن استخدام الدواء في حالة حدوث أي من تلك الأعراض.

قد يتسبب الدواء في زيادة طفيفة في حدوث أمراض القلب والشرايين لدى الأشخاص الذين يعانون من تلك الأمراض، وأصدرت مؤسسة الغذاء والدواء في الولايات إعلانن سلامة يحذر من ذلك.

طريقة استخدام دواء شامبكس

هناك طريقتان لاستخدام هذا الدواء وهما :

الطريقة الأولى، تحديد موعد الإقلاع عن التدخين قبل البدء في الدواء، ويتم البدء بتناول الدواء قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ الإقلاع عن التدخين.

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يتم أخذ قرص واحد من عيار 0.5 ملليجرام مرة واحدة يوميًا لمدة ثلاثة أيام، على أن تتم زيادة الجرعة إلى قرص من نفس العيار مرتين في اليوم لمدة أربعة أيام.

تزداد الجرعة ببطء لتقليل حدوث الآثار الجانبية كالغثيان واضطرابات النوم.

يمكن مواصلة التدخين خلال الأسبوع الأول من الدواء.

يتم التوقف عن التدخين في التاريخ المحدد للإقلاع عن التدخين، ويتم بعدها أخذ الجرعة التي يُوصفها الطبيب مرتين طوال فترة العلاج المتبقية والتي تستمر إلى 12 أسبوعًا.

الطريقة الثانية، يجب البدء بالدواء قبل اختيار موعد للإقلاع عن التدخين.

يتم البدء بأخذ قرص من عيار 0.5 ملليجرام، وزيادة الجرعة وفقًا لتوجيهات الطبيب.

يتم تحديد موعد للتوقف عن التدخين نهائيًا في موعد يتراوح ما بين 8 أيام و 35 يوم من العلاج، يتم التوقف عن التدخين في التاريخ المختار.

طريقة التناول للدواء

في أول ثلاثة أيام من العلاج يتم تناول الدواء مرة واحدة اليوم، ثم ترتفع وتيرة الاستخدام بعد ذلك لتصبح مرتين في اليوم، ويستمر العلاج لمدة 12 أسبوع، للتأكد من أن التأثير إيجابيًا، وفي حالة كان التأثير إيجابيًا فأنه من الممكن الاستمرار بالعلاج لمدة 12 أسبوع إضافيًا.

الجرعات المستخدمة من دواء شامبكس

الجرعة الأولى 0.5 ملغم مرة واحدة في اليوم أول ثلاث أيام من العلاج، وبعد ذلك يتم تناول الجرعة مرتين في اليوم خلال ال 4 أيام الثانية من العلاج، وفي النهاية يتم أن يحصل المريض على جرعة 1 ملغم مرتين في اليوم.

يجب التوقف عن تناول العلاج قبل أسبوع أو أسبوعين من التوقف عن التدخين، لأن تلك الفترة الزمنية هي الفترة التي يحتاجها العلاج للتأثير على الرغبة بالتدخين.

تتواجد الحبوب على هيئة حبوب شامبكس 0.5 مغم, 1 مغم.

موانع استخدام فارينيكلين

يمنع استخدام دواء فارينيكلين للإقلاع عن التدخين في الحالات التالية :

في حالة إصابة المريض بالفصام.

في حالة كان المدخن يعاني من الاكتئاب.

وجود أفكار انتحارية لدى المدخن.

في حالة إدمان أو تسمم الكحول.

في حالة الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية.

في حالة القصور الكلوي الحاد.

إصابة المدخن بالصرع.

حساسية المدخن لدى دواء فارينكلين.

أثناء الحمل والرضاعة.

ما هي احتياطات استخدام فارينيكلين

لابد من الحذر عن استخدام دواء فارينيكلين للإقلاع عن التدخين في حالات الإصابة بأمراض الكلى.

في حالة الاضطرابات العقلية أو اضطرابات المزاج كالفصام والاضطرابات ثنائية القطب والاكتئاب.

في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيفية استخدام فارينيكلين

يعتبر دواء فارنيكلين أحد الأدوية التي تستخدم للإقلاع عن التدخين، ومن الأفضل استخدامه ضمن برامج توفير الدعم والمشورة للإقلاع عن التدخين، على أن يتم تناول الجرعة الموصى بها بعد الوجبات مع كوب من الماء، مع مراعاة الزيادة التدريجية الذي يوصى بها الطبيب.

في حالة كان المريض يعاني من أي أمراض تتعلق بالقلب والشرايين، أو في حالة وجود أي اضطرابات نفسية أو سلوكية، لابد من إخبار الطبيب أو الصيدلي.