انت الان تتابع موضوع فوائد كبيرة ستفيد منها الجسم من “سلطة الجزر” والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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سلطة الجزر من أهم الأطعمة التي لها الكثير من الفوائد وهذا حيث أن الجزر يعد من أهم النباتات المفيد والمغذية وهي يعتمد عليها العديد من الأشخاص الذين يريدون اتباع العديد من الأنظمة الغذائية المفيد، وأيضاً سلطة الجزر هي ذات مكونات سهلة وبسيطة ويجب تناولها الكبار والصغار لأنه من أهم أنواع السلطات التي تفيد الجسم كثيراً وتكسبه الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والألياف والمعادن ، وسوف نقدم لكم اليوم مكونات سلطة الجزر وهذا لجميع الأشخاص الذين يريدون تناولها طوال الوقت وهذا للحصول على جسم مميز والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص دائماً.

سلطة الجزر الصحية

مكونات سلطة الجزر

أربع ثمرات من الجزر الطبيعي.

واحد ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً.

واحد ملعقة كبيرة من الشبت المفروم ناعماً.

واحد فص ثوم مفروم ناعماً.

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة عمل سلطة الجزر

قومي بخلط البقدونس والشبت والفلفل الأسود ومعه عصير الليمون والثوم وزيت الزيتون جيداً داخل وعاء كبير ويتم تركه جانباً.

ثم قومي ببشر الجزر ووضعه الخليط السابق عليهم ومزجهم جيداً ووضعهم في طبق التقديم.

فوائد سلطة الجزر

يعد الجزر من أهم النباتات وهو له العديد من خواص المضادات الحيوية وهذا حيث أنه يساعد في تدمير البكتيريا التي تظهر في الأمعاء.

يتم استعمال عصير الجزر في التخلص تماماً من جميع الالتهابات المعوية وهذا ما يساعد في الشفاء تماماً من قرحة المعدة.

تناول سلطة الجزر يساعد في حماية الجلد من جميع الآثار الخاصة بالتعرض لأشعة الشمس وتساعد في تمكينه من استعادة العافية الخاصة به بشكل سريع.

يتم استعمال سلطة الجزر كطعاماً ودوائاً في علاج جميع الالتهابات الكلوية.

الجزر يحتوى على هرمون نافع جداً وهو الذي يساعد في علاج جميع أعراض السكري.

يتم تناول الجزر دائماً لأنه من الأشياء المفيدة والنافعة والتي تساعد في تخليص المعده من الديدان والمغص الشديد.

يتم استعمال الجزر في علاج جميع نزلات البرد والتخلص من السعال الشديد.

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تناول الجزر يساعد في تقوية المناعة الطبيعية.

يساعد في تحفيظ الجدران الأجهزة الخاصة بالهضم.

يستخدم الجزر منبه لحرقان المعدة.

تناول الجزر يساعد في زيادة إفراز الصفراء.

تناول سلطة الجزر يعمل على إدرار البول.

الجزر يساعد في حماية صحة الجلد لأنه يحتوى على الكاروتين وهذا لأنه يحتوى على فيتامين أ وهو يحمي الجلد من العديد من الأضرار لأنه ذات حماية مميزة للجلد.

الجزر يحافظ على صحة النظر وهو يحد من خطر الإصابة بمرض العشى الليلي وهو يساعد في تقوية فيتامين أ في الجسم.

يحمي من العديد من أمراض السرطانات وهذا لأنه يحتوى على الكاروتين الذي يساعد في الحماية من سرطان البروستاتا وسرطان المعدة وسرطان القولون وهو يساعد في مقاومة سرطان الثدي عند النساء.

الجزر يساعد في في تزويد الجسم بما يحتاج له من حديد وفيتامين ج وهو ما يساعد في تسهيل عملية امتصاص الحديد في الجسم ويقي تماماً من انيميا فقر الدم.

يساعد في تثبيت معدلات الكولسترول وهو مضاد للأكسدة وهو يساعد في تنظيم عملي امتصاص الكولسترول في الجسم ويساعد في تحسين إفراز الأحماض الصفراوية وهو من الأشياء المميزة التي لها تأثير إيجابي وجيد على صحة القلب والأوعية الدموية.

الجزر من أهم النباتات التي تساعد في تحسين عملية الأيض لدى الإنسان.

سلطة الجزر تفيد الكبد حيث أنها تساعد في تطهير الكبد من السموم والدهون التي تتراكم فيه.

يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد القولون على التخلص من الفضلات الضارة لجسم الإنسان.

سلطة الجزر تساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان وهذا حيث أنه يساعد في تحفيز إفراز اللعاب وهو الذي يعمل على الموازنة بين الحموضة الخاصة بالمعدة والبكتيريا المتواجدة في الفم.

يساعد في منع تسوس الأسنان والقضاء تماماً على رائحة الفم الكريهة لأنه يحتوي على العديد من المعادن والألياف التي تفيد الجسم والأسنان واللثة بشكل كامل لذا ينصح بتناوله طوال الوقت.

تناول سلطة الجزر يساعد في منع ظهور حب الشباب والتقليل تماماً من التجاعيد وهذا حيث أنه يساعد في تجديد الأنسجة والتخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد في تحسين البشرة وجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية.

الجزر يساعد في تحفيز نمو الشعر ويعالج التقصف ويمنع تساقطه ويحسن الدورة الدموية في الشعر ويجعل الشعر لامعاً وذات مظهر صحي مميز.

سلطة الجزر تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم وهذا حيث أنه مفيد للرجيم لأنه منخفض السعرات الحرارية وهذا حيث أن الجزر الطازج يكون به 50 سعر حراري فقط وهو لا يساعد في زيادة الوزن ويتم تناوله لجميع الاشخاص الذين يتبعون انظمة غذائية عند إحساسهم بالجوع.