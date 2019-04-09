شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة الأطباء هاتفيا أدت لزيادة وصف المضادات الحيوية للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث حديث لمستشفى UPMC للأطفال في بيتسبرج، أن هناك زيادة فى وصف المضادات الحيوية للأطفال الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، بسبب الاستشارات عن طريق الموبايل أو الكشف عن بُعد.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة "كريستين راي"، دكتوراه في الطب وماجستير في طب الأطفال، بمستشفى UPMC للأطفال:" في السنوات الأخيرة ، زاد استخدام العلاج عن بُعد في اهتمامات الرعاية الأولية بين الأطفال".

وأوضح الباحثون أن "التطبيب عن بُعد" هو التواصل مع الطبيب عن طريق برامج الفيديو أو الموبايل لوصف الحالة وعلاجها لكن بدون الذهاب للعيادة أو المستشفى للفحص الإكلينيكى.

وفحص الباحثون قاعدة بيانات وطنية كبيرة للخطة الصحية تغطي أكثر من 4 ملايين طفل في الولايات المتحدة سنويًا وتتعاقد مع الأطباء عن بُعد.

Advertisements

وقارن الفريق وصف المضادات الحيوية للالتهابات التنفسية الحادة بين زيارات التطبيب عن بعد مقارنة بالزيارات في مكاتب الرعاية الأولية ومراكز الرعاية العاجلة التي كانت متناسبة مع العمر والتشخيص ومتغيرات أخرى.

وكشف التحليل أن الأطفال تلقوا وصفات للمضادات الحيوية خلال 52 ٪ من زيارات التطبيب عن بعد ، مقارنة مع 42٪ من الرعاية العاجلة و 31٪ من زيارات مقدم الرعاية الأولية.

وأضاف الباحثون أن استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية أو الأوسع من اللازم قد يؤدي إلى آثار جانبية ويساهم في مقاومة المضادات الحيوية.